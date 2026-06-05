Украинцам могут разрешить официально вступать в брак в церкви без визита в ГРАГС

Священнослужители могут получить право осуществлять государственную регистрацию брака.

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Возможность официально зарегистрировать брак без обращения в органы государственной регистрации актов гражданского состояния, а через уполномоченного священнослужителя, вновь оказалась в центре дискуссии во время обсуждения проекта нового Гражданского кодекса Украины. Такой механизм может быть внедрен в Украине как дополнительная форма регистрации брака, хотя вряд ли он станет массово востребованным.

Религиозная регистрация брака: что предлагают

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что поддержат такую инициативу, если она будет предложена, однако не уверены, что она является одной из наиболее востребованных.

Там указывают, что религиозная форма государственной регистрации брака вполне возможна. По его словам, в таком случае священнослужитель, помимо проведения религиозного обряда, должен получить от государства полномочия на регистрацию брака. Подобная практика действует во многих странах.

Подчеркивается, что за последние десять лет в Украине было немало сделано для того, чтобы сделать процедуру заключения брака более быстрой и простой, поэтому сложно говорить о значительном общественном запросе на новый формат регистрации.

Вместе с тем такая форма может быть уместной в отдельных случаях. В частности, в прифронтовых населенных пунктах, где церковь нередко является одним из основных институтов, поддерживающих жизнь местных общин.

Регистрация брака через священнослужителя: что предлагают в новом Гражданском кодексе

В конце мая представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и члены Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики обсудили ряд положений проекта нового Гражданского кодекса Украины.

Во время встречи Совет церквей поддержал определение брака как союза женщины и мужчины, закрепленное в проекте документа. Также участники обсудили возможность внедрения религиозной формы государственной регистрации брака как дополнительного способа его заключения.

Речь идет о предоставлении уполномоченным священнослужителям зарегистрированных религиозных организаций права осуществлять государственную регистрацию брака с последующим внесением соответствующих сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Дискуссии вокруг нового Гражданского кодекса

Напомним, во время обсуждения проекта нового Гражданского кодекса Украины юристы призвали четко разграничить зарегистрированный брак и фактическое проживание одной семьей. Они подчеркивали, что обновление гражданского законодательства должно учитывать различные формы семейных отношений, одновременно сохраняя особый правовой статус брака.

Также внимание было обращено на предложенные в проекте понятия «брачный союз» и «семейный союз», которые, по мнению юристов, требуют дополнительной проработки. Эксперты предостерегают, что новые подходы не должны размывать границу между официально зарегистрированным браком и другими формами семейных отношений.

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