Чим шлюб відрізнятиметься від партнерства: у проєкті нового Цивільного кодексу побачили суперечливі норми

Нечітке розмежування шлюбу та фактичних сімейних відносин у новому ЦК може вплинути на розуміння самого інституту шлюбу.

Фото: Carmen Roman \ unsplash

Оновлення цивільного законодавства має враховувати різні форми сімейних відносин, однак не нівелювати правове значення шлюбу. Таку позицію висловили у Комітеті НААУ з питань сімейного права під час обговорення окремих положень проєкту нового Цивільного кодексу України №15150, який Верховна Рада вже прийняла за основу.

Під час фахової дискусії щодо проєкту нового ЦК увагу звернули, зокрема, на запровадження понять «шлюбний союз» та «сімейний союз». Вказується, що такі підходи потребують обережного та виваженого опрацювання, оскільки можуть вплинути на розуміння інституту шлюбу в Україні.

У Комітеті НААУ наголошують, що вже зараз існують складнощі із застосуванням конструкції проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Війна лише загострила ці питання — судова практика у таких справах залишається неоднорідною, а підходи до визначення фактичних сімейних відносин відрізняються.

У цьому контексті юристи звертають увагу на необхідність чіткого розмежування зареєстрованого шлюбу та фактичного проживання однією сім’єю. На їхню думку, якщо ці форми відносин фактично прирівняти, постає питання про роль самого шлюбу як правового інституту, гарантованого Конституцією України.

Водночас у Комітеті позитивно оцінюють ідею впровадження механізму батьківської відповідальності. Там зазначають, що це сучасний інструмент, який може змінити підхід до спорів щодо дітей, де нині переважно йдеться про розподіл прав і обов’язків між батьками. Разом із тим окремі положення проєкту, пов’язані з цією концепцією, потребують додаткового узгодження.

У НААУ повідомили, що вже неодноразово надсилали свої пропозиції до Верховної Ради щодо вдосконалення положень проєкту Цивільного кодексу. Робота над аналізом документа триває — до неї залучають адвокатів, нотаріусів та інших фахівців, які окремо опрацьовують різні розділи та статті законопроєкту.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

Як зазначається, зміни спрямовані на дерадянізацію законодавства та наближення його до сучасних європейських підходів.

