Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

Це вже не перша спроба оновлення цивільного законодавства. Раніше юридичній спільноті представили проєкт № 14394 (січень 2026 року), а також альтернативні варіанти 14394-1 і 14394-2. Водночас саме доопрацьований проєкт № 15150 від 9 квітня містить додаткові уточнення у сфері репродуктивних прав.

Зокрема, документ передбачає можливість для осіб, які не перебувають у шлюбі, визначити у заповіті право на використання свого репродуктивного матеріалу. Таке право може бути надане особі іншої статі, з якою вони проживали однією сім’єю.

Також у проєкті № 15150 введено чітку заборону на те, щоб заповіт про розпорядження таким матеріалом був секретним, адже нотаріус зобов’язаний перевірити родинні зв’язки.

Водночас на цьому етапі проєкт є лише пропозицією і не відображає остаточну модель майбутньої реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.