  1. Публікації
  2. / В Україні

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

10:05, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Це вже не перша спроба оновлення цивільного законодавства. Раніше юридичній спільноті представили проєкт № 14394 (січень 2026 року), а також альтернативні варіанти 14394-1 і 14394-2. Водночас саме доопрацьований проєкт № 15150 від 9 квітня містить додаткові уточнення у сфері репродуктивних прав.

Зокрема, документ передбачає можливість для осіб, які не перебувають у шлюбі, визначити у заповіті право на використання свого репродуктивного матеріалу. Таке право може бути надане особі іншої статі, з якою вони проживали однією сім’єю.

Також у проєкті № 15150 введено чітку заборону на те, щоб заповіт про розпорядження таким матеріалом був секретним, адже нотаріус зобов’язаний перевірити родинні зв’язки.

Водночас на цьому етапі проєкт є лише пропозицією і не відображає остаточну модель майбутньої реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України цивільний кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]