Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

В Верховной Раде зарегистрировали новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150, который содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

Это уже не первая попытка обновления гражданского законодательства. Ранее юридическому сообществу представили проект № 14394 (январь 2026 года), а также альтернативные варианты 14394-1 и 14394-2. В то же время именно доработанный проект № 15150 от 9 апреля содержит дополнительные уточнения в сфере репродуктивных прав.

В частности, документ предусматривает возможность для лиц, не состоящих в браке, определить в завещании право на использование своего репродуктивного материала. Такое право может быть предоставлено лицу противоположного пола, с которым они проживали одной семьей.

Также в проекте № 15150 введен четкий запрет на то, чтобы завещание о распоряжении таким материалом было секретным, поскольку нотариус обязан проверить родственные связи.

В то же время на этом этапе проект является лишь предложением и не отражает окончательную модель будущей реформы.

