  1. Законодательство
  2. / В Украине

В школах по-новому будут определять успешность детей с особыми потребностями: акцент — на социальной адаптации

19:36, 13 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый подход предусматривает больше внимания к практическим навыкам, социальной интеграции и повседневной самостоятельности учащихся.
В школах по-новому будут определять успешность детей с особыми потребностями: акцент — на социальной адаптации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут законодательно закрепить возможность определять в государственных стандартах образования отдельные ориентировочные результаты обучения для детей с особыми образовательными потребностями. Соответствующий законопроект уже получил поддержку профильного парламентского комитета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о дальнейшем развитии инклюзивного образования и приведении законодательства в соответствие с практикой, которая уже применяется в школах. Инициатива призвана сделать образовательный процесс более гибким, учитывать индивидуальные возможности учащихся и способствовать их социальной и профессиональной интеграции.

Состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, во время которого народные депутаты рассмотрели проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» относительно определения в государственных стандартах ориентировочных результатов обучения детей с особыми образовательными потребностями» №15207.

Целью документа является совершенствование правового регулирования в сфере полного общего среднего образования путем создания предпосылок для определения в государственных стандартах образования результатов обучения с учетом особых образовательных потребностей соискателей образования.

Среди основных задач документа — развитие инклюзивного подхода в образовании, обеспечение гибкого определения результатов обучения, поддержка индивидуализации образовательного процесса и создание условий для формирования индивидуальной образовательной траектории учащихся.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 44 Закона Украины «О полном общем среднем образовании», предусмотрев возможность определения в государственных стандартах образования результатов обучения с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей соискателей образования.

Законопроект рекомендовали принять за основу

Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде законопроект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Также комитет поручил доработать документ с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Что предлагает законопроект об инклюзивном образовании

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект является продолжением реформы инклюзивного образования, новый этап которой начался в 2024 году после утверждения Национальной стратегии развития инклюзивного обучения до 2029 года.

Стратегия предусматривает совершенствование статистической базы данных о детях с особыми образовательными потребностями, развитие системы образовательных и сопроводительных услуг, а также повышение эффективности инклюзивного обучения на всех уровнях образования.

Несмотря на активное развитие инклюзивного образования и применение в школах индивидуальных программ развития, действующее законодательство содержит определенные противоречия. Государственные стандарты образования устанавливают единые обязательные результаты обучения для всех учащихся, тогда как реальная образовательная практика все больше учитывает индивидуальные возможности и потребности детей.

Именно устранение этого несоответствия и стало одним из ключевых мотивов подготовки законопроекта.

В частности, документ предусматривает, что:

  • выполнение государственных стандартов начального, базового и профильного среднего образования детьми с особыми образовательными потребностями может обеспечиваться путем адаптации или модификации содержания образования соответствующего уровня;
  • в государственных стандартах могут отдельно определяться ориентировочные результаты обучения для детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными интеллектуальными, физическими, психическими, сенсорными нарушениями или расстройствами поведения;
  • такие результаты могут применяться для учащихся, которые обучаются в специальных учреждениях образования, специальных классах или группах, а также в иных формах получения образования, предусмотренных законодательством;
  • образовательный процесс должен быть ориентирован не только на академические достижения, но и на формирование практических жизненных навыков, профессиональную подготовку и социальную интеграцию.

Почему возникла необходимость в законодательных изменениях

Фактически законопроект призван согласовать нормативную базу с подходами, которые уже частично используются в украинских школах.

В настоящее время индивидуальный подход к детям с особыми образовательными потребностями применяется на практике, однако не всегда находит надлежащее отражение в государственных стандартах образования. Из-за этого возникает разрыв между формальными требованиями и фактическими результатами обучения, а индивидуальные образовательные траектории не имеют достаточной нормативной поддержки.

По мнению авторов документа, внедрение дифференцированных результатов обучения позволит устранить эти противоречия, обеспечить более полный учет индивидуальных образовательных потребностей детей и повысить качество образовательного процесса.

Ожидается, что реализация предложенных изменений будет способствовать развитию инклюзивного образования, расширению возможностей для социальной интеграции и профессионального самоопределения детей с особыми образовательными потребностями, а также поможет формировать условия для их самостоятельной и достойной жизни.

Какие вопросы остаются открытыми

В то же время во время обсуждения законопроекта эксперты обращали внимание на отдельные вопросы его практического применения.

В частности, пока остается неопределенным, каким образом документ об образовании, полученном на основе модифицированных ориентировочных результатов обучения, будет влиять на дальнейшую возможность поступления в учреждения профессионального или высшего образования.

Кроме того, заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что Кабинет Министров должен в течение одного месяца привести нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями. По мнению специалистов, такой сжатый срок может создать риски недостаточной проработки подзаконных актов и механизмов реализации будущих изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект дети школа

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

В Украине усилят контроль за судьями: под прицелом окажутся все родственники во власти и поездки на ВОТ

Верховная Рада утвердила новые правила проверки судей: теперь они обязаны ежегодно декларировать родственников, подтверждать использование украинского языка и доказывать отсутствие связей с государством-агрессором.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

За «благотворительный взнос» в больнице могут посадить на 6 лет: что предлагает новый законопроект

Законопроект предлагает усилить уголовную ответственность за требование оплаты за медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, которые должны предоставляться бесплатно, а также за отказ в их предоставлении из-за незаконного требования оплаты.

24 месяца стажа после назначения пенсии по инвалидности дают право на перерасчёт по новым показателям: ВС

При первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту учитывается актуальная средняя зарплата, если лицо приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]