В школах по-новому будут определять успешность детей с особыми потребностями: акцент — на социальной адаптации

Новый подход предусматривает больше внимания к практическим навыкам, социальной интеграции и повседневной самостоятельности учащихся.

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В Украине могут законодательно закрепить возможность определять в государственных стандартах образования отдельные ориентировочные результаты обучения для детей с особыми образовательными потребностями. Соответствующий законопроект уже получил поддержку профильного парламентского комитета.

Речь идет о дальнейшем развитии инклюзивного образования и приведении законодательства в соответствие с практикой, которая уже применяется в школах. Инициатива призвана сделать образовательный процесс более гибким, учитывать индивидуальные возможности учащихся и способствовать их социальной и профессиональной интеграции.

Состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, во время которого народные депутаты рассмотрели проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» относительно определения в государственных стандартах ориентировочных результатов обучения детей с особыми образовательными потребностями» №15207.

Целью документа является совершенствование правового регулирования в сфере полного общего среднего образования путем создания предпосылок для определения в государственных стандартах образования результатов обучения с учетом особых образовательных потребностей соискателей образования.

Среди основных задач документа — развитие инклюзивного подхода в образовании, обеспечение гибкого определения результатов обучения, поддержка индивидуализации образовательного процесса и создание условий для формирования индивидуальной образовательной траектории учащихся.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 44 Закона Украины «О полном общем среднем образовании», предусмотрев возможность определения в государственных стандартах образования результатов обучения с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей соискателей образования.

Законопроект рекомендовали принять за основу

Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде законопроект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Также комитет поручил доработать документ с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Что предлагает законопроект об инклюзивном образовании

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект является продолжением реформы инклюзивного образования, новый этап которой начался в 2024 году после утверждения Национальной стратегии развития инклюзивного обучения до 2029 года.

Стратегия предусматривает совершенствование статистической базы данных о детях с особыми образовательными потребностями, развитие системы образовательных и сопроводительных услуг, а также повышение эффективности инклюзивного обучения на всех уровнях образования.

Несмотря на активное развитие инклюзивного образования и применение в школах индивидуальных программ развития, действующее законодательство содержит определенные противоречия. Государственные стандарты образования устанавливают единые обязательные результаты обучения для всех учащихся, тогда как реальная образовательная практика все больше учитывает индивидуальные возможности и потребности детей.

Именно устранение этого несоответствия и стало одним из ключевых мотивов подготовки законопроекта.

В частности, документ предусматривает, что:

выполнение государственных стандартов начального, базового и профильного среднего образования детьми с особыми образовательными потребностями может обеспечиваться путем адаптации или модификации содержания образования соответствующего уровня;

в государственных стандартах могут отдельно определяться ориентировочные результаты обучения для детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными интеллектуальными, физическими, психическими, сенсорными нарушениями или расстройствами поведения;

такие результаты могут применяться для учащихся, которые обучаются в специальных учреждениях образования, специальных классах или группах, а также в иных формах получения образования, предусмотренных законодательством;

образовательный процесс должен быть ориентирован не только на академические достижения, но и на формирование практических жизненных навыков, профессиональную подготовку и социальную интеграцию.

Почему возникла необходимость в законодательных изменениях

Фактически законопроект призван согласовать нормативную базу с подходами, которые уже частично используются в украинских школах.

В настоящее время индивидуальный подход к детям с особыми образовательными потребностями применяется на практике, однако не всегда находит надлежащее отражение в государственных стандартах образования. Из-за этого возникает разрыв между формальными требованиями и фактическими результатами обучения, а индивидуальные образовательные траектории не имеют достаточной нормативной поддержки.

По мнению авторов документа, внедрение дифференцированных результатов обучения позволит устранить эти противоречия, обеспечить более полный учет индивидуальных образовательных потребностей детей и повысить качество образовательного процесса.

Ожидается, что реализация предложенных изменений будет способствовать развитию инклюзивного образования, расширению возможностей для социальной интеграции и профессионального самоопределения детей с особыми образовательными потребностями, а также поможет формировать условия для их самостоятельной и достойной жизни.

Какие вопросы остаются открытыми

В то же время во время обсуждения законопроекта эксперты обращали внимание на отдельные вопросы его практического применения.

В частности, пока остается неопределенным, каким образом документ об образовании, полученном на основе модифицированных ориентировочных результатов обучения, будет влиять на дальнейшую возможность поступления в учреждения профессионального или высшего образования.

Кроме того, заключительными положениями законопроекта предусмотрено, что Кабинет Министров должен в течение одного месяца привести нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями. По мнению специалистов, такой сжатый срок может создать риски недостаточной проработки подзаконных актов и механизмов реализации будущих изменений.

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