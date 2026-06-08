Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

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Как следует из материалов дела, истец обратилась в суд с иском к Коммунальному некоммерческому предприятию «Городское учреждение по предоставлению психиатрической помощи».

В иске она просила взыскать с работодателя:

52 246,40 грн — компенсацию за неиспользованный дополнительный социальный отпуск по уходу за детьми;

156 739,20 грн — средний заработок за задержку окончательного расчёта при увольнении;

10 000 грн — моральный вред.

Свои требования истец обосновывала тем, что работала в КНП с августа 2021 года на разных должностях, в частности главным бухгалтером, а в апреле 2024 года была уволена по собственному желанию.

При увольнении ей выплатили компенсацию только за 11 дней неиспользованного ежегодного отпуска (основного и дополнительного за ненормированный рабочий день). При этом она считала, что работодатель не учёл 40 дней дополнительного социального отпуска, на который она имеет право как одинокая мать.

После увольнения, 17 апреля 2024 года, истец обратилась к работодателю с заявлением о доначислении компенсации за неиспользованный дополнительный социальный отпуск. В ответ предприятие отказало, сославшись на несвоевременное предоставление документов, подтверждающих право на такой отпуск — только в последний рабочий день. Истец повторно обращалась к работодателю, однако ответа не получила. Она отмечала, что разведена, самостоятельно воспитывает двоих детей, а отец детей не участвует в их содержании и является должником по алиментам, поэтому считала себя одинокой матерью и имела право на соответствующий отпуск.

В отзыве КНП «Городское учреждение по предоставлению психиатрической помощи» возразило против иска и просило отказать в его удовлетворении. Работодатель указал, что истец не подтвердила надлежащим образом статус, дающий право на дополнительный социальный отпуск, а также несвоевременно предоставила документы, необходимые для его оформления.

Мотивы передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда

Передавая дело в Большую Палату Верховного Суда, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда исходила из необходимости решить вопрос, имеет ли лицо, считающее себя одинокой матерью, право на компенсацию за неиспользованный дополнительный социальный отпуск при увольнении, если оно во время работы не обращалось к работодателю с заявлением о предоставлении такого отпуска.

Коллегия судей отметила, что право на отпуск гарантировано Конституцией Украины и Законом Украины «Об отпусках», который предусматривает дополнительный отпуск для одиноких матерей.

При увольнении работнику должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные отпуска, что предусмотрено КЗоТ Украины и Законом Украины «Об отпусках».

Спор возник из-за различного понимания понятия «одинокая мать» и условий получения такого отпуска. Коллегия исходила из того, что закон определяет одинокую мать как женщину, которая воспитывает ребёнка без отца, и не ставит право на отпуск в зависимость от участия отца в содержании ребёнка.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу об отсутствии оснований для рассмотрения дела, касающегося взыскания компенсации за неиспользованный дополнительный социальный отпуск и сумм, связанных с увольнением. Суд решил вернуть его на рассмотрение коллегии Кассационного гражданского суда.

Ключевым в этой позиции стал вопрос обеспечения единства судебной практики и пределов вмешательства Большой Палаты в случаях возможного отступления от ранее сформированных правовых выводов.

Суд подчеркнул, что принцип верховенства права и правовой определённости требует стабильности судебной практики, а отступление от ранее сформулированных выводов возможно только при наличии весомых и надлежащим образом обоснованных оснований. Такими основаниями могут быть, в частности, ошибочность предыдущих решений или существенное изменение общественных условий либо правового регулирования.

Большая Палата подчеркнула, что именно на Верховный Суд возложена задача обеспечения единства судебной практики, а несогласие с предыдущими правовыми позициями само по себе не является достаточным основанием для передачи дела на её рассмотрение.

Также суд обратил внимание на критерии сходства правоотношений: их необходимо оценивать прежде всего по содержанию спорных прав и обязанностей сторон, а не только по формальному совпадению обстоятельств. В данном деле Большая Палата пришла к выводу, что правоотношения не являются сходными с делом, на которое ссылалась коллегия Кассационного гражданского суда, поскольку фактические обстоятельства существенно отличаются.

В итоге Большая Палата отметила, что в деле № 520/2226/19 Кассационный административный суд не сформулировал обязательного правового вывода (ratio decidendi) о том, что компенсация за неиспользованный дополнительный социальный отпуск может выплачиваться только при условии, если работник во время работы обращался к работодателю с соответствующим заявлением.

То, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, указав на непредоставление истицей документов, подтверждающих статус одинокой матери, дополнительно учёл, что с заявлением о предоставлении такого отпуска истец не обращалась, является фактически выводом obiter dictum, то есть дополнительным обоснованием, не имеющим обязательного характера правового вывода.

Поэтому оснований для рассмотрения дела Большой Палатой нет.

Учитывая это, Большая Палата пришла к выводу о возвращении дела на рассмотрение коллегии Кассационного гражданского суда для разрешения спора по существу.

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