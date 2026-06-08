24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

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Для багатьох пенсіонерів перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком безпосередньо впливає на розмір майбутніх виплат. Саме тому спори щодо того, який показник середньої заробітної плати має використовуватися під час такого переведення, регулярно стають предметом судового розгляду.

У постанові від 26 травня 2026 року у справі № 520/33989/24 Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду розглянув питання щодо права особи, яка тривалий час отримувала пенсію по інвалідності та продовжувала працювати, на обчислення пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують зверненню за її призначенням.

Практика Верховного Суду в цій категорії справ має важливе значення як для пенсіонерів, так і для органів Пенсійного фонду.

Обставини справи

Позивачка з 17 серпня 2006 року отримувала пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та продовжувала працювати.

У лютому 2024 року вона звернулася до Пенсійного фонду із заявою про переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Спочатку їй було відмовлено через недостатній страховий стаж.

Пенсійний фонд у травні 2024 року здійснив перерахунок пенсії по інвалідності у зв’язку з додатково набутим страховим стажем, після чого страховий стаж позивачки перевищив 30 років. Надалі її було переведено на пенсію за віком, однак для розрахунку застосовано показник середньої заробітної плати, який використовувався раніше при призначенні пенсії, а не показник за 2021–2023 роки.

У жовтні 2024 року позивачка звернулася із заявою про перерахунок пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2021–2023 роки. Пенсійний фонд відмовив, посилаючись на те, що після останнього перерахунку пенсії вона не набула ще 24 місяці страхового стажу.

Не погодившись із такою відмовою, позивачка звернулася до суду.

Позиція Верховного Суду

ВС пояснив, що якщо особі вже призначили пенсію по інвалідності, але після цього вона продовжувала працювати та набула щонайменше 2 роки (24 місяці) страхового стажу, то під час першого переведення на пенсію за віком її пенсію обчислюють не за старими показниками, а із застосуванням актуальною середньою зарплатою в Україні, який використовується для призначення пенсій.

Суд вказав, що за загальним правилом, визначеним частиною третьою статті 45 Закону №1058-IV, показник середньої заробітної плати при переведенні з одного виду пенсії, призначеної саме за Законом №1058-ІV, на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії.

Також абзацом третім частини третьої статті 45 Закону №1058-IV встановлено виняток із зазначеного правила, відповідно до якого, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу, то при першому переведенні її на пенсію за віком середня заробітна плата (дохід) визначається за правилами, передбаченими частиною другою статті 40 цього Закону, тобто з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні за три календарні роки, що передують зверненню за призначенням пенсії за віком.

Суд наголосив, що частиною третьою статті 45 Закону №1058-IV визначено три обов`язкові умови, за одночасного дотримання яких під час переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком може застосовуватися показник середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують зверненню за переведенням на пенсію за віком, а саме:

1) особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати;

2) особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії;

3) переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком здійснюється вперше.

Окрему увагу Верховний Суд приділив обов’язкам Пенсійного фонду щодо інформування заявників.

Суд вказав, що саме Пенсійний фонд та його територіальні органи повинні забезпечити умови, за яких особа буде обізнана з умовами призначення різних пенсій і може робити усвідомлений вибір.

Водночас працівник сервісного центру ГУ ПФУ повинен був роз'яснити позивачці можливість переведення її на пенсію за віком за Законом №1058-ІV до здійснення перерахунку пенсії по інвалідності з урахуванням додатково набутого страхового стажу.

Також Верховний Суд підкреслив, що ГУ ПФУ мало можливість врахувати додатково набутий позивачкою страховий стаж під час безпосереднього переведення її з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, замість попереднього проведення перерахунку пенсії по інвалідності у зв`язку з набуттям такого стажу.

Такий підхід відповідав би меті пенсійного законодавства щодо забезпечення реалізації права особи на найбільш вигідний для неї вид пенсійного забезпечення, оскільки лише той перерахунок пенсії (переведення з одного виду пенсії на інший), який здійснено на найбільш вигідних для особи умовах, може вважатися законним та обґрунтованим.

Підсумовуючи, Суд зазначив, що жінка після призначення їй пенсії по інвалідності продовжувала працювати і відпрацювала щонайменше 2 роки зі сплатою внесків. Тому, коли вона вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, її пенсію мають рахувати за більш новими даними — а саме за середньою зарплатою по країні за останні 3 роки перед зверненням (у її випадку це 2021–2023 роки).

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та зобов’язав Пенсійний фонд перерахувати і виплатити позивачці пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2021–2023 роки.

Ця позиція важлива для осіб, які вперше переходять з пенсії по інвалідності на пенсію за віком після набуття не менш як 24 місяців страхового стажу, оскільки підтверджує можливість застосування актуального показника середньої заробітної плати для обчислення пенсії.

Додатково читайте у матеріалах «Судово-юридичної газети» про те, як вийти на пенсію за віком, якщо бракує одного року страхового стажу, а також які доплати до пенсії можуть оформити українці та за яких умов вони призначаються.

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