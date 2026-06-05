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Наталію Рубаненко обрано головою Куликівського районного суду Чернігівської області

16:49, 5 червня 2026
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Суддю Наталію Рубаненко обрано головою Куликівського районного суду Чернігівської області за результатами таємного голосування.
Наталію Рубаненко обрано головою Куликівського районного суду Чернігівської області
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На зборах суддів Куликівського районного суду Чернігівської області обрали нового голову суду. За результатами таємного голосування цю посаду обійняла суддя Наталія Рубаненко.

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Її обрано головою суду строком на три роки.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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суд суддя

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