Суддю Наталію Рубаненко обрано головою Куликівського районного суду Чернігівської області за результатами таємного голосування.

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На зборах суддів Куликівського районного суду Чернігівської області обрали нового голову суду. За результатами таємного голосування цю посаду обійняла суддя Наталія Рубаненко.

Її обрано головою суду строком на три роки.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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