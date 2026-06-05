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У ТСК Верховної Ради назвали боротьбу з контрабандою троянд одним із найуспішніших кейсів року

16:30, 5 червня 2026
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Бюджет почав отримувати на 15 млн грн більше щомісяця після боротьби з контрабандою троянд, кажуть у ТСК.
У ТСК Верховної Ради назвали боротьбу з контрабандою троянд одним із найуспішніших кейсів року
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Верховна Рада продовжила ще на рік роботу Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів та затвердила її звіт про результати діяльності. За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів.

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У парламенті зазначають, що з початку роботи комісії у 2020 році вдалося врегулювати низку проблемних інвестиційних кейсів та розблокувати реалізацію проєктів на суму понад 25 млрд грн.

Одним із найбільш показових результатів роботи комісії цього року називають боротьбу з контрабандою троянд.

За даними ТСК, після вжитих заходів суттєво зріс обсяг імпорту троянд, який офіційно декларується під час ввезення в Україну. Відповідно збільшилися і надходження від сплати митних платежів та податків.

У комісії стверджують, що протягом останніх шести місяців державний бюджет щомісяця додатково отримує близько 15 млн грн завдяки легалізації імпорту цієї продукції.

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Верховна Рада України контрабанда

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