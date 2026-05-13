Чем брак будет отличаться от партнерства: в проекте нового Гражданского кодекса увидели противоречивые нормы

10:45, 13 мая 2026
Нечеткое разграничение брака и фактических семейных отношений в новом ГК может повлиять на понимание самого института брака.
Обновление гражданского законодательства должно учитывать различные формы семейных отношений, однако не нивелировать правовое значение брака. Такую позицию высказали в Комитете НААУ по вопросам семейного права во время обсуждения отдельных положений проекта нового Гражданского кодекса Украины №15150, который Верховная Рада уже приняла за основу.

Во время профессиональной дискуссии относительно проекта нового ГК внимание обратили, в частности, на введение понятий «брачный союз» и «семейный союз». Указывается, что такие подходы требуют осторожной и взвешенной проработки, поскольку могут повлиять на понимание института брака в Украине.

В Комитете НААУ подчеркивают, что уже сейчас существуют сложности с применением конструкции проживания одной семьей без регистрации брака. Война лишь обострила эти вопросы — судебная практика по таким делам остается неоднородной, а подходы к определению фактических семейных отношений отличаются.

В этом контексте юристы обращают внимание на необходимость четкого разграничения зарегистрированного брака и фактического проживания одной семьей. По их мнению, если эти формы отношений фактически приравнять, возникает вопрос о роли самого брака как правового института, гарантированного Конституцией Украины.

В то же время в Комитете положительно оценивают идею внедрения механизма родительской ответственности. Там отмечают, что это современный инструмент, который может изменить подход к спорам о детях, где сейчас преимущественно идет речь о распределении прав и обязанностей между родителями. Вместе с тем отдельные положения проекта, связанные с этой концепцией, требуют дополнительного согласования.

В НААУ сообщили, что уже неоднократно направляли свои предложения в Верховную Раду относительно совершенствования положений проекта Гражданского кодекса. Работа над анализом документа продолжается — к ней привлекают адвокатов, нотариусов и других специалистов, которые отдельно прорабатывают различные разделы и статьи законопроекта.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частноправовые отношения.

Как отмечается, изменения направлены на дерадянизцию законодательства и его приближение к современным европейским подходам.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Также из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

