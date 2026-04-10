Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

На сайте парламента 9 апреля была опубликована обновлённая редакция проекта Гражданского кодекса Украины №15150, из которой исключена норма, определявшая нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Речь идёт о статье 1514 предыдущей редакции проекта ГК №14394, которая предусматривала возможность расторжения брака по иску одного из супругов в случае нежелания мужчины иметь ребёнка или его неспособности к зачатию, а также отказа жены от рождения ребёнка или её неспособности к рождению.

Обсуждение проекта №14394 Гражданского кодекса Украины продолжается с момента его регистрации в январе и фактически сопровождается постоянным пересмотром и уточнением отдельных его положений.

Проект подаётся как часть масштабной рекодификации частного права, однако именно детализация норм на уровне семейных правоотношений стала одним из наиболее дискуссионных блоков ещё на этапе регистрации проекта в парламенте.

Отдельное внимание привлекли положения, касающиеся оснований для расторжения брака в контексте репродуктивных вопросов.

Внимание к проблемным положениям проекта №14394 обратила «Судебно-юридическая газета». В материале отмечалось, что проект нового Гражданского кодекса Украины содержал статью 1514, которая определяла основания для расторжения брака по иску одного из супругов, в том числе в контексте репродуктивных вопросов. В материале говорилось, что в проекте прослеживался различный подход к формулировке репродуктивных вопросов в контексте расторжения брака. Для мужчин использовалось понятие «нежелание иметь детей», тогда как в отношении женщин применялись формулировки о «отказе от рождения» или неспособности к рождению ребёнка. Такое различие в терминах вызвало вопросы относительно равного подхода к правам обоих супругов. Подобные формулировки создавали впечатление неравенства и могли закреплять стереотипное представление о репродуктивной роли женщины. В то же время решение о рождении ребёнка относится к личным неимущественным правам и является частью репродуктивной автономии человека, которая гарантирует свободу самостоятельно определять вопросы материнства и отцовства.

Кроме того, проектом Гражданского кодекса Украины предусматривалось право на репродуктивный выбор, включая возможность свободно решать вопросы планирования семьи, количества детей и интервалов между их рождением, а также отказа от родительства — материнства или отцовства.

Дискуссионным оставался и сам подход к неспособности к зачатию или рождению ребёнка как возможному основанию для расторжения брака. Поскольку это медицинское состояние, а не выбор человека, возникали опасения относительно риска восприятия таких обстоятельств как «вины» одного из супругов.

Соответствующие нормы требовали согласованности и единого подхода к правам мужчин и женщин, чтобы избежать разночтений и обеспечить принцип равенства в семейных правоотношениях.

Позднее, после публикации материала, соответствующие положения были пересмотрены в обновлённом тексте проекта.

Что изменилось в обновлённой редакции

В обновлённой редакции проекта №15150 Гражданского кодекса Украины соответствующие положения отсутствуют. Вместо этого сохранён общий подход к регулированию оснований для расторжения брака по иску одного из супругов, который предусматривает оценку судом фактических отношений, причин обращения и обстоятельств семейной жизни.

Статья 1514 предусматривает основания для расторжения брака по иску одного из супругов, в частности:

При рассмотрении дела о расторжении брака суд выясняет фактические отношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, учитывает наличие малолетнего ребёнка, ребёнка с инвалидностью и другие обстоятельства жизни супругов. Суд принимает решение о расторжении брака, если установит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречат интересам одного из супругов или интересам их детей, имеющим существенное значение.

Проект Гражданского кодекса является частью рекодификации гражданского (частного) права. Речь идёт о том, что проект объединит в себе и Семейный кодекс, который сейчас действует как отдельный правовой акт. Семейным отношениям посвящена шестая книга, которая формирует современную модель регулирования семейных отношений, сочетающую конституционный стандарт охраны семьи с инструментами юридической определённости и договорной автономии участников правоотношений.

Ключевой новеллой проекта является возвращение регулирования семейных отношений в структуру Гражданского кодекса Украины, поскольку семейные отношения (как имущественные, так и личные) относятся к сфере частного права и должны согласовываться с общими гражданско-правовыми институтами — сделками, представительством, сроками и защитой прав.

Такой подход является распространённой международной практикой, поскольку во многих странах семейное право является частью гражданских кодексов.

