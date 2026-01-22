  1. В Украине
  2. / Суд инфо

В Верховной Раде зарегистрировали новую редакцию Гражданского кодекса Украины – Стефанчук

15:01, 22 января 2026
Документ объемом более 800 страниц стал результатом почти шести лет работы сотен экспертов
В Верховной Раде зарегистрировали новую редакцию Гражданского кодекса Украины. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, регистрация документа состоялась в День Соборности Украины и стала результатом почти шести лет работы Рабочей группы по рекодификации (обновлению) гражданского законодательства.

«Почти шесть лет работы Рабочей группы по рекодификации (обновлению) гражданского законодательства Украины — и вот сегодня, в День Соборности, в Раде мы регистрируем новую редакцию Гражданского кодекса Украины (Кодекса частного права)», — отметил Стефанчук.

Объём документа составляет 832 страницы.

К подготовке документа были привлечены 247 экспертов, а сама работа основывалась, в частности, на 29 годах профессионального опыта участников процесса.

