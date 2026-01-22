У Верховній Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України – Стефанчук

Документ обсягом понад 800 сторінок став результатом майже шести років роботи сотень експертів.

У Верховній Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, реєстрація документа відбулася у День Соборності України та стала результатом майже шести років роботи Робочої групи з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства.

«Майже шість років роботи Робочої групи з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України — і ось сьогодні, на День Соборності, в Раді ми реєструємо нову редакцію Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного)», - зазначив Стефанчук.

Обсяг документу становить 832 сторінки.

До підготовки документа було залучено 247 експертів, а сама робота спиралася, зокрема, на 29 років професійного досвіду учасників процесу.

