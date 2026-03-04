  1. В Україні

У Києві на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінить рух електротранспорт

19:02, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для зручності перевезень пасажирів КП «Київпастранс» також організує рух тимчасового автобусного маршруту.
У Києві на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінить рух електротранспорт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві з 4 березня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінить рух електротранспорт. Про це повідомив Київпастранс.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, тролейбусний маршрут № 37 «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова» курсуватиме за таким маршрутом: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лісова».

У зворотному напрямку: від ст. м. «Лісова» до вул. Рональда Рейгана за власним маршрутом, далі – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська до вул. Милославська.

Для зручності перевезень пасажирів КП «Київпастранс» також організує рух тимчасового автобусного маршруту № 37-Д «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка».

Автобуси курсуватимуть наступним чином:

− вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Братиславська – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – вул. Миколи Закревського – вул. Костянтина Данькевича – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото.

Рух тролейбусів маршруту № 37-А «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка» на період проведення робіт закриють.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ дороги транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]