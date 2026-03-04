У Києві на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінить рух електротранспорт

Для зручності перевезень пасажирів КП «Київпастранс» також організує рух тимчасового автобусного маршруту.

У Києві з 4 березня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінить рух електротранспорт. Про це повідомив Київпастранс.

Зокрема, тролейбусний маршрут № 37 «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова» курсуватиме за таким маршрутом: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лісова».

У зворотному напрямку: від ст. м. «Лісова» до вул. Рональда Рейгана за власним маршрутом, далі – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська до вул. Милославська.

Для зручності перевезень пасажирів КП «Київпастранс» також організує рух тимчасового автобусного маршруту № 37-Д «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка».

Автобуси курсуватимуть наступним чином:

− вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Братиславська – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – вул. Миколи Закревського – вул. Костянтина Данькевича – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото.

Рух тролейбусів маршруту № 37-А «Ст. м. «Лісова» – вул. Миколи Закревського. Поліклініка» на період проведення робіт закриють.

