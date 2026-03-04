  1. В Україні

Суд зняв арешт з оглядового колеса на Контрактовій площі в Києві – чи повернуть його в експлуатацію

18:57, 4 березня 2026
Київ шукає правові механізми для врегулювання статусу об’єкта.
Фото: kyiv.comments.ua
У Києві суд скасував арешт оглядового колеса на Контрактова площа, тож міська влада опрацьовує правові механізми для врегулювання статусу атракціону. Це має дозволити привести об’єкт у відповідність до вимог законодавства, будівельних норм і стандартів безпеки. Про це повідомив заступник голови Київська міська державна адміністрація Валентин Мондриївський, передає пресслужба КМДА.

«Для міста принципово, щоб об’єкт, який розміщений у центрі столиці, працював виключно в правовому полі та відповідав усім вимогам безпеки. Саме тому зараз опрацьовуємо правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі», – зазначив Валентин Мондриївський.

Мондриївський уточнив, що суд також скасував заборону на експлуатацію атракціону, яку раніше запровадили через незадовільний технічний стан. Водночас судові процеси щодо об’єкта тривають.

Для підготовки подальших рішень у КМДА відбулася робоча нарада за участі представників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та профільних структурних підрозділів — Департаменту територіального контролю міста Києва, Департаменту містобудування та архітектури КМДА, а також Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що Контрактова площа є історичним простором Подолу, тому будь-який об’єкт на цій території має відповідати безпековим стандартам і містобудівним вимогам. Раніше проєкт оглядового колеса реалізували як пілотний, і він став частиною туристичного простору району.

Подальша робота атракціону можлива лише за умови повної відповідності законодавству та технічним вимогам. Наразі міська влада готує рішення, яке дозволить врегулювати статус об’єкта та забезпечити безпеку відвідувачів.

суд Київ КМДА арешт

