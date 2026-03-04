Суд снял арест с колеса обозрения на Контрактовой площади в Киеве – вернут ли его в эксплуатацию

Киев ищет правовые механизмы для урегулирования статуса объекта.

Фото: kyiv.comments.ua

В Киеве суд отменил арест колеса обозрения на Контрактовой площади, поэтому городские власти прорабатывают правовые механизмы для урегулирования статуса аттракциона. Это должно позволить привести объект в соответствие с требованиями законодательства, строительных норм и стандартов безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

«Для города принципиально, чтобы объект, расположенный в центре столицы, работал исключительно в правовом поле и отвечал всем требованиям безопасности. Именно поэтому сейчас прорабатываем правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади», — отметил Валентин Мондриевский.

Мондриевский уточнил, что суд также отменил запрет на эксплуатацию аттракциона, который ранее был введен из-за неудовлетворительного технического состояния. В то же время судебные процессы по объекту продолжаются.

Для подготовки дальнейших решений в КГГА состоялось рабочее совещание с участием представителей Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и профильных структурных подразделений — Департамента территориального контроля города Киева, Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а также Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Отмечается, что Контрактовая площадь является историческим пространством Подола, поэтому любой объект на этой территории должен соответствовать стандартам безопасности и градостроительным требованиям. Ранее проект смотрового колеса реализовали как пилотный, и он стал частью туристического пространства района.

Дальнейшая работа аттракциона возможна только при условии полного соответствия законодательству и техническим требованиям. Сейчас городские власти готовят решение, которое позволит урегулировать статус объекта и обеспечить безопасность посетителей.

