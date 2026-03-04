  1. В мире

Верховный суд США отказал в регистрации авторского права на изображение, созданное ИИ

18:08, 4 марта 2026
Суд оставил в силе решение, согласно которому авторское право могут получать только произведения, созданные человеком.
Верховный суд США отказал в регистрации авторского права на изображение, созданное ИИ
Фото: aaft.com
Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию компьютерного ученого, которому отказали в предоставлении авторского права на художественное произведение, созданное системой искусственного интеллекта.

Решение, принятое судом в понедельник, 2 марта, оставляет в силе постановление Апелляционного суда США округа Колумбия прошлого года, который поддержал позицию Бюро авторского права США о том, что регистрировать можно только произведения, созданные человеком, сообщает Law360.

Стивен Талер, подавший ходатайство о выдаче судебного приказа (certiorari), утверждал, что государственное агентство «значительно превысило свои полномочия», фактически введя требование человеческого авторства, которое прямо не предусмотрено законом.

Талер пытался зарегистрировать созданное искусственным интеллектом изображение под названием A Recent Entrance to Paradise («Недавний вход в рай»). Изображение было сгенерировано системой ИИ, которую он создал и назвал Creativity Machine.

Апелляционный суд округа Колумбия в прошлом году подтвердил решение Бюро авторского права, отметив, что Закон об авторском праве прямо не определяет понятие «автор». В то же время несколько его положений свидетельствуют о том, что авторами могут быть только люди, в частности норма о возможности передавать авторские права супругам или наследникам.

Верховный Суд США искусственный интеллект ИИ

