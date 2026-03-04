В Киеве на пересечении улиц Рональда Рейгана и Оноре де Бальзака изменится движение электротранспорта

Для удобства перевозки пассажиров КП «Киевпастранс» также организует движение временного автобусного маршрута.

В Киеве с 4 марта в связи с проведением ремонтных работ на путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении улиц Рональда Рейгана и Оноре де Бальзака изменится движение электротранспорта. Об этом сообщил Киевпастранс.

В частности, троллейбусный маршрут № 37 «ул. Милославская – ст. м. «Лесная» будет курсировать по следующему маршруту: ул. Радунская (от ул. Милославской) – ул. Лисковская – ул. Александры Экстер – просп. Красной Калины – ул. Рональда Рейгана, далее по собственному маршруту до ст. м. «Лесная».

В обратном направлении: от ст. м. «Лесная» до ул. Рональда Рейгана по собственному маршруту, далее – просп. Красной Калины – ул. Александры Экстер – ул. Лисковская – ул. Радунская до ул. Милославская.

Для удобства перевозки пассажиров КП «Киевпастранс» также организует движение временного автобусного маршрута № 37-Д «Ст. м. «Лесная» – ул. Николая Закревского. Поликлиника».

Автобусы будут курсировать следующим образом:

— ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Братиславская – ул. Рональда Рейгана – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – путепровод через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Рональда Рейгана – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Александры Экстер – ул. Николая Закревского – ул. Константина Данькевича – просп. Красной Калины – ул. Александры Экстер – ул. Лисковская – ул. Радунская – ул. Рональда Рейгана – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – путепровод через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Рональда Рейгана – ул. Братиславская – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото.

Движение троллейбусов маршрута № 37-А «Ст. м. «Лесная» – ул. Николая Закревского. Поликлиника» на период проведения работ будет закрыто.

