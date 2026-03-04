Мобилизация в Украине: почему записи с бодикамер ТЦК не появляются в открытом доступе

Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин объяснил, почему записи из бодикамер работников ТЦК, фиксирующих их действия и возможные конфликтные ситуации во время работы, почти не публикуют в открытом доступе.

Бодикамеры, используемые работниками ТЦК, призваны фиксировать их действия и возможные конфликтные ситуации во время работы. В то же время, записи с этих камер почти не публикуют в открытом доступе, что часто вызывает вопросы у общества. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью «Телеграфу» объяснил, по каким причинам такие видео обычно не обнародуют.

Он отметил, что видео с бодикамер работников ТЦК не обнародуют в соцсетях из-за четко определенной процедуры их использования. Согласно приказу Минобороны №532 и соответствующей инструкции, записи с бодикамер хранятся на специальных серверах, а доступ к ним имеют только определенные должностные лица.

Такие материалы могут предоставляться только по мотивированным запросам правоохранительных органов, суда или других уполномоченных органов в порядке, предусмотренном законом. Передача видео для публикации в медиа или Интернете возможна только с разрешения руководителя ТЦК и при соблюдении требований законодательства о защите персональных данных, отметил Истомин.

Он добавил, что из-за того, что на видео часто зафиксированы лица и другие данные участников событий, их обнародование без согласия всех лиц может нарушать закон. Именно поэтому записи из бодикамер в основном используются при служебных проверках или расследованиях, а в публичном пространстве появляются только в единичных случаях.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все группы оповещения обязаны использовать бодикамеры с непрерывной фиксацией. Записи хранятся 30 дней на защищенном сервере, их запрещено удалять или редактировать. Материалы могут использоваться при рассмотрении конфликтных ситуаций. ТЦК не могут подходить к гражданам в балаклавах, без полиции и бодикамер.

