До 90% скидки на парковку – в Киеве пересматривают новые тарифы для налогоплательщиков

20:44, 4 марта 2026
Проект предусматривает новые тарифы и специальные месячные абонементы.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
В Киеве пересматривают тарифы на парковку автомобилей вдоль улиц и дорог на отведенных площадках коммунального предприятия Киевтранспарксервис, которое является единственным оператором коммунального парковочного пространства столицы. Соответствующий проект распоряжения обнародован на официальном портале Киевская городская государственная администрация для общественного обсуждения до 13 марта.

Главным изменением может стать введение почти 90% скидки на месячные парковочные абонементы для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы. В случае принятия решения Киев станет первым городом в Украине, где налогоплательщики получат специальные условия пользования городской инфраструктурой.

Для физических лиц — налогоплательщиков предлагают установить следующие цены на абонементы:

  • ІІІ зона — 299 грн в месяц;
  • ІІ–ІІІ зона — 999 грн в месяц;
  • без ограничений по всему Киеву — 1499 грн в месяц.

Предполагается, что скидка будет действовать как минимум до конца 2026 года.

Для подтверждения статуса налогоплательщика городские ИТ-подразделения разрабатывают цифровой механизм верификации в приложении «Киев Цифровой».

Документ также предусматривает обновление почасовых тарифов на парковку на площадках предприятия. Предлагается установить следующие ставки:

  • I зона — 40 грн в час;
  • II зона — 30 грн в час;
  • III зона — 10 грн в час.

Площадки почасовой парковки отображены в разделе «Почасовая парковка» приложения «Киев Цифровой».

