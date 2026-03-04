  1. В Украине

В Сумской области разоблачили бывшего главного бухгалтера предприятия в завладении почти 5,7 млн грн

21:48, 4 марта 2026
Злоупотребляя служебным положением, она осуществила ряд несанкционированных финансовых операций.
В Сумской области правоохранители задокументировали факт присвоения средств одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщила полиция Сумской области, в ходе досудебного расследования было установлено, что женщина, находясь на должности главного бухгалтера предприятия, имела полный доступ к банковским счетам и электронным ключам. Злоупотребляя служебным положением, она осуществила ряд несанкционированных финансовых операций.

Следствием установлено, что в период с июля 2023 года по май 2024 года подозреваемая перечислила на собственный счет более 5,6 млн грн. Часть средств она проводила как расходы на командировки, другую — якобы как беспроцентную возвратную финансовую помощь. При этом никаких законных оснований для таких переводов не было, а руководство предприятия о них не знало.

В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на сумму 5 млн 695 тыс. грн. В настоящее время женщина уволена с должности.

На данный момент женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Национальная полиция полиция

