Вопрос допустимости повторного участия судьи в уголовном производстве – КСУ принял решение

Судьи КСУ пришли к выводу, что ограничение участия судьи на разных стадиях уголовного производства не нарушает принцип справедливого судопроизводства.

Второй сенат 4 марта 2026 года на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 1-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Горобца Артура Валерьевича о соответствии Конституции Украины части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс). Судья-докладчик по делу – Сергей Ризник. Об этом сообщили в КСУ.

Оспариваемыми предписаниями Кодекса установлено, что «судья, принимавший участие в уголовном производстве во время досудебного расследования, не имеет права участвовать в этом же производстве в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, кроме случаев пересмотра им в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении другой меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, которая была вынесена во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу».

Субъект права на конституционную жалобу отметил, что «судья, принимавший участие в досудебном расследовании, уже не сможет быть объективным во время судебного рассмотрения уголовного производства, поскольку у него еще на этапе досудебного расследования уже сложилось определенное субъективное мнение в отношении лица, в отношении которого осуществляется уголовное производство», поэтому, по мнению Горобца А. В., часть первая статьи 76 Кодекса противоречит принципу справедливого и беспристрастного рассмотрения дела судом, а соответственно, и части первой статьи 55 Конституции Украины.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд заключил, что часть первая статьи 76 Кодекса соответствует Конституции Украины.

Текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном веб-сайте Суда 5 марта 2026 года.

