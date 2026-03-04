Стало известно, готовят ли сотрудников ТЦК к работе с военнообязанными

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин объяснил, проходят ли военнослужащие специальную подготовку по коммуникации и почему во время общения с гражданскими часто возникают трудности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос подготовки работников ТЦК к работе с людьми всё чаще обсуждается в обществе. Многих интересует, проходят ли военные специальное обучение по коммуникации, психологии и урегулированию конфликтных ситуаций во время взаимодействия с гражданскими. На этот вопрос ответил пресс-секретарь Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью «Телеграфу».

Он отметил, что определённая подготовка для военнослужащих ТЦК всё же проводится. В частности, разработаны методические рекомендации от командования о том, как действовать в различных ситуациях при общении с гражданами. Также проводились тренинги с участием полиции диалога.

Однако, по словам Истомина, на практике возникают сложности. Часто случается, что военнообязанный, хорошо владеющий риторикой, фактически ведёт разговор «в одни ворота», а военнослужащий не может должным образом ответить. Это может быть человек, который только что вернулся с фронта, возможно после контузии, и имеет совершенно другой опыт коммуникации, добавил представитель Полтавского ТЦК.

Истомин добавил, что такие военные привыкли выполнять чёткие боевые задачи, а во время мероприятий по оповещению сталкиваются с гражданами, которые начинают объяснять им, как они якобы должны действовать, нередко ссылаясь на недостоверные утверждения о законодательстве. Из-за того, что военнослужащий не обязан знать все юридические нюансы, он может растеряться — и диалог фактически прекращается.

«Поэтому здесь важен не столько тренинг в плане избегания конфликтных ситуаций, сколько было бы хорошо, чтобы все военнослужащие ТЦК умели выражать свои мысли. Не просто говорить “добрый день, проверка военно-учётных документов”, а могли чётко и быстро назвать, на каком основании они действуют и какими законодательными актами это предусмотрено. Чтобы их знания выходили за пределы их полномочий. У кого-то это есть, а у кого-то нет», — заявил Роман Истомин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.