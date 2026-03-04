Зеленский анонсировал возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ

Президент Украины сообщил, что трехсторонние переговоры состоятся, как только ситуация с безопасностью и политическая ситуация позволят, и подчеркнул готовность Киева к продолжению диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что трехсторонняя дипломатическая работа с участием Украины, США и России будет продолжена, как только позволят ситуация с безопасностью и политический контекст.

По словам Зеленского, в настоящее время из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи. «Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», – отметил Президент.

Президент также выразил надежду на дальнейшие обмены пленными и поблагодарил украинскую разведку, Офис Президента и все привлеченные службы за усилия, которые уже были предприняты для достижения этих результатов.

