Зеленський анонсував відновлення тристоронніх переговорів за участі України, США та РФ

21:58, 4 березня 2026
Президент України повідомив, що тристоронні переговори відбудуться, як тільки безпекова та політична ситуація дозволить, і підкреслив готовність Києва до продовження діалогу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що тристороння дипломатична робота за участю України, США та Росії буде продовжена, як тільки дозволять безпекова ситуація та політичний контекст.

За словами Зеленського, наразі через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі. «Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – зазначив Президент.

Президент також висловив сподівання на подальші обміни полоненими і подякував українській розвідці, Офісу Президента та всім залученим службам за зусилля, які вже були зроблені для досягнення цих результатів.

США рф Україна Володимир Зеленський переговори

