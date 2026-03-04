В Україні можна зробити персоналізовану благодійну пожертву учаснику бойових дій, — як це працює

У ПФУ пояснили, кому можна зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву.

В Україні можна здійснити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву на користь конкретного пенсіонера — незалежно від виду його пенсії, її розміру чи часу призначення.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, така пожертва може бути спрямована, зокрема, учаснику бойових дій, який отримує пенсію по інвалідності.

Як розподіляються кошти

У разі персоналізованої пожертви:

70% суми перераховується безпосередньо визначеному пенсіонеру;

30% спрямовується до бюджету Пенсійного фонду як фінансовий ресурс для виплати інших пенсій.

Як здійснити пожертву

Для оформлення благодійної допомоги потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пожертву можна зробити без авторизації та без внесення особистих даних платника.

