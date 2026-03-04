  1. В Україні

В Україні можна зробити персоналізовану благодійну пожертву учаснику бойових дій, — як це працює

22:18, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФУ пояснили, кому можна зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву.
В Україні можна зробити персоналізовану благодійну пожертву учаснику бойових дій, — як це працює
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можна здійснити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву на користь конкретного пенсіонера — незалежно від виду його пенсії, її розміру чи часу призначення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснюють у Пенсійному фонді, така пожертва може бути спрямована, зокрема, учаснику бойових дій, який отримує пенсію по інвалідності.

Як розподіляються кошти

У разі персоналізованої пожертви:

  • 70% суми перераховується безпосередньо визначеному пенсіонеру;
  • 30% спрямовується до бюджету Пенсійного фонду як фінансовий ресурс для виплати інших пенсій.

Як здійснити пожертву

Для оформлення благодійної допомоги потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пожертву можна зробити без авторизації та без внесення особистих даних платника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]