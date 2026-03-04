Як перевірити, чи є в аптеці необхідний препарат за програмою Доступні ліки — роз’яснення

До програми «Доступні ліки» наразі входить більше 700 лікарських засобів та медичних виробів, з них понад 200 — повністю безоплатні для пацієнтів.

Якщо лікар виписав вам електронний рецепт за програмою «Доступні ліки», отримати препарат можна в будь-якій аптеці, яка має договір із НСЗУ на відповідний напрям. У 2026 році таких аптек та аптечних пунктів по всій країні — 17 324. Про це нагадала Національна служба здоров'я України.

Як знайти аптеку, що працює за програмою

Зайдіть на офіційний сайт НСЗУ та відкрийте розділ «НСЗУ цифрова». Оберіть «Аналітичні панелі (дашборди)», далі — «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом», або перейдіть за посиланням.

У фільтрах зазначте:

- свою область;

- свою громаду;

- програму «НСЗУ (Реімбурсація)».

Після цього мапа покаже аптеки у вашій громаді, які працюють за програмою, а також їхні адреси та телефони.

Як перевірити наявність препарату

Карта показує аптеки-учасниці програми, але не відображає наявність конкретного лікарського засобу. Тому саме короткий дзвінок перед візитом до аптеки допоможе переконатися, що необхідний вам препарат є в наявності.

Якщо наразі скористатися сайтом немає можливості, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Як отримати ліки за е-рецептом

В аптеці:

1. Назвіть номер електронного рецепта.

2. Уточніть, який саме препарат ви отримуєте, та чи передбачена доплата.

3. Після узгодження назвіть код погашення.

4. Отримайте ліки або медичний виріб.

Держава відшкодовує аптечним закладам вартість препаратів за такими напрямами:

- серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання (у тому числі профілактика інфарктів та інсультів);

- цукровий та нецукровий діабет (пероральні препарати та інсулін);

- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

- розлади психіки та поведінки;

- епілепсія;

- хвороба Паркінсона;

- стан після трансплантації органів чи тканин;

- біль та паліативна допомога;

- захворювання ендокринної системи;

- метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання;

- глаукома;

- мігрень;

- окремі дитячі захворювання;

- лікарські засоби для вагітних;

- онкологічні захворювання (злоякісні новоутворення молочної залози);

- тест-смужки для вимірювання рівня глюкози для пацієнтів із діабетом I типу.

Де переглянути повний перелік препаратів

Щоб пацієнтам було зручно орієнтуватися в програмі, НСЗУ зібрала повний перелік лікарських засобів і медичних виробів, станом на 31 жовтня 2025 року, в одному документі — «Доступні ліки. Перелік».

У документі зазначено:

- діючу речовину;

- торгову назву;

- форму випуску;

- дозування;

- граничний рівень відшкодування;

- позначення безоплатних позицій.

Це дозволяє самостійно перевірити, чи входить призначений препарат до програми та чи передбачена доплата.

