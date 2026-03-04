У Києві автобуси двох маршрутів курсуватимуть за новими схемами руху

Рух транспорту маршрутів №№ 62, 90-К буде організовано за іншими схемами.

Із 5 березня автобуси маршрутів №№ 62, 90-К курсуватимуть за новими схемами руху. Зміни внесені для покращення транспортного обслуговування пасажирів. Про це повідомив Київпастранс.

Рух транспорту буде організовано за наступними схемами:

- автобус № 62 – в напрямку до Контрактової площі від вул. Садово-Ботанічної до вул. Басейної за власним маршрутом, далі Бессарабський проїзд – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом до Контрактової площі. У зворотному напрямку без змін;

- автобус № 90-К – площа Валерія Марченка – вул. Стеценка – вул. Мрії – просп. Берестейський – ст. м. «Святошин» – Чорнобаївська площа (із заїздом на Чорнобаївську площу з рухом по колу) – просп. Берестейський – ст. м. «Нивки» – просп. Берестейський – вул. Мрії – вул. Стеценка – площа Валерія Марченка.

