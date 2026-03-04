В Киеве автобусы двух маршрутов будут курсировать по новым схемам движения

Движение транспорта маршрутов №№ 62, 90-К будет организовано по другим схемам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 5 марта автобусы маршрутов №№ 62, 90-К будут курсировать по новым схемам движения. Изменения внесены для улучшения транспортного обслуживания пассажиров. Об этом сообщил Киевпастранс.

Движение транспорта будет организовано по следующим схемам:

— автобус № 62 – в направлении к Контрактовой площади от ул. Садово-Ботанической до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее Бессарабский проезд – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик, далее по собственному маршруту до Контрактовой площади. В обратном направлении без изменений;

— автобус № 90-К – площадь Валерия Марченко – ул. Стеценко – ул. Мрии – просп. Берестейский – ст. м. «Святошин» – Чернобаевская площадь (с заездом на Чернобаевскую площадь с движением по кругу) – просп. Берестейский – ст. м. «Нивки» – просп. Берестейский – ул. Мрии – ул. Стеценко – площадь Валерия Марченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.