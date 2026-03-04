  1. В Украине

Петиция в Кабмин: зоозащитники требуют моратория на охоту

23:12, 4 марта 2026
Зоозащитники призывают не вводить «День охоты» и инициировать мораторий на охоту.
Общественная организация URSA, которая занимается защитой прав животных в Украине, выступила против инициативы по установлению государственного праздника «День охоты» и призвала ввести бессрочный мораторий на охоту.

На официальном сайте Кабинета Министров зарегистрирована электронная петиция с требованием не допустить установления такого праздника. Автором обращения является Марина Суркова — президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины. Петиция находится по ссылке – здесь.

В чем суть инициативы

Как отмечают зоозащитники, им стало известно о подготовке проекта Указа «О Дне охоты», который, по их данным, направлен на согласование в правительство с последующим представлением на подпись Президенту. Документ инициирован Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и предусматривает установление профессионального праздника охотников.

В URSA считают такую инициативу неприемлемой, подчеркивая, что охота в Украине.

В частности, автор петиции указывает, что природа без охоты восстанавливается.

Кроме того, охота представляет угрозу и для людей, поскольку ежегодно гибнут как охотники, так и случайные прохожие:

  • в 2021 г. застрелен хирург из Полтавы;
    • в 2020 г. убит мужчина с елкой на Буковине;
    • в 2017 г. застрелена женщина на картофельном поле.

Ранее на охоте был убит экс-глава Харьковской ОГА Е. Кушнарев.

Зоозащитники просят:

  1. Не согласовывать проект Указа «О Дне охоты» и не инициировать установление в Украине праздников, прославляющих убийство диких животных.
  2. Инициировать введение бессрочного моратория на охоту с целью восстановления популяций диких животных.
  3. Поручить Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины разработать программу перехода от охотничьего хозяйства к нелетальному управлению фауной и развитию экологического туризма.

