Поздравления с 8 марта – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки
В воскресенье, 8 марта, в Украине и мире будут отмечать Женский день. Для одних это день борьбы за права женщин, для других – теплый семейный праздник. В этот день все девочки, девушки и женщины получают подарки и разные пожелания.
Мы подготовили теплые поздравления с 8 марта в прозе, стихах, смс и открытках.
Поздравления с 8 марта в прозе
В праздник 8 Марта я желаю тебе весьма необходимых вещей: покоя и мира в душе, радости в глазах, любви в сердце, солнечных и ярких дней. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья! Пусть в твоей жизни все будет так, как ты сама хочешь.
***
Позвольте вас поздравить с праздником весны — 8 Марта! Желаем вам покоя, тепла, энергии, успехов в работе. Будьте здоровы, счастливы и любимы! Пусть оправдаются все надежды, забудутся неудачи и откроются пути к новым возможностям!
***
В весенний праздник 8 Марта желаю волшебного настроения, нежных объятий, стремительных успехов в карьере, ярких эмоций и впечатлений, счастливых улыбок. Пусть в жизни будет множество таких солнечных дней, как сегодняшнее весенний праздник — 8 Марта!
***
Дорогие женщины, поздравляем вас женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердцах, отличного настроения и прекрасного самочувствия. Дарите улыбки, радуйтесь и получайте удовольствие от жизни! Счастья вам, успехов всегда и во всем!
***
Поздравляю с 8 Марта! Весеннего настроения по жизни, положительных эмоций, невероятных впечатлений, любви. Пусть вас окружает только тепло и забота! Новых побед, открытий и успехов во всех делах!
***
Дорогая подруга, с праздником весны тебя! Пусть каждый день в жизни будут маленькие радости, приятные моменты и радости. Желаю тебе исполнения желаний, реализации замыслов и планов, взаимной любви, теплого и уютного дома. Пусть радостное весеннее настроение поселится в твоем сердце и останется там на весь год.
***
Дорогая мамочка, поздравляю с 8 Марта! Желаю тебе весеннего настроения, вечной молодости, бесконечного счастья и крепкого здоровья. Пусть на лице всегда твоя красивая улыбка. С любовью, твоя доченька/твой сын!
***
Родная моя бабушка! Спасибо тебе за любовь, искреннюю поддержку и советы. Желаю тебе здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. Живи долго, дорогая!
***
Любимая, поздравляю тебя с 8 Марта! Хочу пожелать, чтобы ты покорила все вершины и достигла запредельных высот. Мне очень хочется, чтобы ты улыбалась и радовалась жизни не только по праздникам. Пусть каждый день приносит тебе удовольствие. Никогда не забывай, что ты лучшая! Я тебя люблю!
***
Дорогая доченька, с 8 Марта тебя! Никогда не унывай, не сдавайся и всегда иди вперед, к своим целям. Пусть рядом будут надежные люди, будь всегда окружена любовью. Лучистых улыбок тебе, сладких конфет и искренних признаний. С праздником тебя!
Поздравления с 8 марта в стихах
Поздравляю с мартовским праздником,
Женским, нежным днем весны!
Любви хочу пожелать,
Тепла весеннего, красоты.
Пусть сбываются все мечты,
Вдохновение льется через край.
Прекрасных и души, и тела,
Поймать счастье без колебаний!
***
С весны началом! С женским днем!
Пусть светятся глаза от счастья,
Душа от радости поет,
Сад весенний, расцветает.
Пусть ночью звезды яркие
Тебе дарят свой свет.
Живи насыщенно и интересно,
Пусть мечты сбудутся заветные!
***
С 8 Марта, солнышко родное.
С праздником, любимая моя.
Для меня ты лучшая в мире,
Самая красивая звезда моя.
Я хочу, чтобы мы были всегда вместе,
Чтобы счастливой ты была.
Без тебя жить мне не легко,
Будь здоровой, ласточка моя!
***
Пусть вокруг цветет сирень,
И небо будет ясным;
И чтобы жизнь была у женщин
Счастливой и прекрасной.
Чтобы всегда в душе у вас
Горел огонь любви;
И пусть в это весеннее время
Осуществятся все желания.
***
Милая мамочка моя!
Поздравляю тебя!
И тебе в женский праздник
Пожелаю так много:
Будь здоровая и счастливая,
Будь веселая и красивая,
Будь как цветок весенний -
Ты такая у нас одна!
***
В этот праздничный день весенний,
Дочери лучшей, несравненной,
Шлю солнечные поздравления
И наилучшие пожелания.
Пусть улыбаются розы,
Пусть тюльпаны шлют поклон,
Пусть освящает любовь
Птиц щебет перезвон.
***
С праздником весны и тепла,
Желаю, женщины, вам добра.
Чтобы не знали ни горя, ни зла,
Счастье, улыбок желаю вам сполна.
Пусть на сердце песня звучит,
Солнце в душе ничего не затмит.
Люди добрые в жизни случаются,
А ваши мечты всегда сбываются.
***
Поздравляю с праздником!
Берите только лучшее от жизни!
В душе пусть огонь пылает,
Пусть судьба будет радостная, простая.
Пусть сокровенные реализуются желания,
И нежность подарит эта весна.
Удачи, удовольствия, любви,
От счастья улыбайтесь каждый день!
СМС-поздравления с 8 марта
Поздравляю с 8 Марта! Пусть в жизни всегда будет много радости, тепла, искренних улыбок и приятных моментов. Желаю здоровья, любви, вдохновения и исполнения всех мечт.
***
Искренне поздравляю с женским днем! Пусть каждый день приносит счастье, хорошее настроение и новые возможности. Пусть рядом всегда будут люди, которые ценят и поддерживают.
***
С праздником весны! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью, гармонией, добром и теплом. Пусть все мечты сбываются, а сердце всегда будет счастливым.
***
Поздравляю с 8 Марта! Пусть весна принесет в вашу жизнь много радости, светлых эмоций, вдохновения и приятных сюрпризов. Желаю счастья, красоты и гармонии.
***
В этот прекрасный весенний день желаю вам безграничного счастья, крепкого здоровья, любви и тепла. Пусть в вашей жизни всегда будет место для мечтаний и радости.
***
С женским днем! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, добром и заботой близких. Желаю исполнения самых заветных желаний.
***
Искренне поздравляю с 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет много света, искренних людей и счастливых моментов. Желаю любви, гармонии и успехов во всем.
***
Поздравляю с праздником весны и женственности! Желаю, чтобы в вашем сердце всегда царили радость, тепло и вера в лучшее будущее.
***
С 8 Марта! Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, теплыми встречами и приятными неожиданностями. Желаю счастья, здоровья и гармонии.
***
В этот чудесный весенний день желаю вам много радости, улыбок и теплых слов. Пусть любовь и счастье всегда сопровождают вас в жизни.
***
Поздравляю с 8 Марта! Пусть весна подарит вдохновение, новые силы и веру в исполнение самых заветных мечтаний.
***
Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для счастья, любви и хорошего настроения. Пусть каждый день приносит только позитивные эмоции.
***
С женским днем! Пусть в вашей жизни всегда будет весна — в сердце, в душе и вокруг вас.
***
Поздравляю с праздником! Пусть ваша доброта, нежность и красота всегда дарят радость людям, а жизнь отвечает вам счастьем и любовью.
***
Пусть этот весенний день подарит вам хорошее настроение, искренние слова и много тепла. Желаю радости, здоровья и исполнения мечт.
***
Искренне поздравляю с 8 Марта! Пусть в вашей жизни всегда будет много света, тепла, поддержки и счастливых моментов.
***
Желаю, чтобы каждый день приносил новые поводы для радости, улыбок и счастья. Пусть рядом будут только искренние и добрые люди.
***
С праздником весны! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, красотой, гармонией и теплом близких людей.
***
Поздравляю с 8 Марта! Желаю вам счастья, мира, вдохновения и хорошего настроения. Пусть каждый день будет особенным и радостным.
***
Пусть весна принесет в вашу жизнь новые мечты, приятные изменения и много счастливых моментов. Желаю любви, тепла и благополучия.
Поздравления с 8 марта в открытках
