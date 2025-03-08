Поздравления с 8 марта для мамы, бабушки и любимой — трогательные пожелания

8 марта в мире отмечают Международный женский день, который является особым поводом выразить самые теплые чувства к любимым, родным и близким женщинам.
Мы подготовили трогательные и самые нежные пожелания для мам, бабушек и любимых.
Мама!
С праздником весенним
Я сердечно поздравляю!
Долгих лет, любви, веселья
От души желаю тебе!
Пусть растают все ненастья
И развеются тревоги.
Я желаю только счастья –
Пусть не старят тебя годы.
Чтобы не покидали силы,
Чтоб дела шли лишь успешно,
Будь всегда такой красивой,
Улыбчивой и нежной!
***
Вам – прекрасной, несравненной,
Словно солнышко весеннее,
Этот букет поздравлений,
Что подобран с любовью.
Счастья! Радости! Здоровья!
Исполнения желаний!
Пусть не только в женский день
Как звезды, сияют глаза,
И улыбка расцветает,
Ведь у вас душа прекрасна,
Сердце – золотое!
***
Милая мамочка моя!
Поздравляю я тебя!
И тебе в женский праздник
Пожелаю много счастья:
Будь здорова и любима,
Будь всегда неотразима,
Будь, как нежный цвет весны –
Ты у нас такая одна!
Любимая бабушка, тебя я поздравляю,
Радости, счастья, здоровья желаю!
Пусть тебе солнышко светит лучами,
Пусть расцветают сады перед вами.
Желаю тебе я сто лет прожить,
Пусть любят тебя и внуки, и дети.
Пусть старость тебя не спешит догонять,
Пусть сердце твое не болит и не плачет.
Живи ты еще долго на свете этом –
На радость любимым и дорогим детям!
***
Солнце встало над снегами,
Тепло уже не за горами,
8 Марта к нам пришло,
Поздравление принесло!
Скажем бабушке мы слово:
Будь всегда-всегда здорова,
Улыбайся веселей –
Нет бабули красивей!
***
Дорогая бабушка, лучшая из женщин,
Нежная, мудрая, добрая, простая.
С 8 Марта хочу поздравить тебя,
Ты – глава семьи, мудра, святая.
Будь здорова, милая, улыбайся чаще,
С радостью, с надеждой встречай свои рассветы.
Ты всегда все знаешь о наших бедах,
Спасибо, родная, за твои советы!
***
Родную бабушку поздравляю,
С этим мартовским, ясным днем,
И счастья ей я пожелаю,
Чтоб жила без бед кругом!
В этот праздничный день весенний,
Тебе, прекрасной, несравненной,
Шлю солнечные приветы
И самые лучшие пожелания.
Пусть розы тебе улыбаются,
Пусть тюльпаны шлют поклон,
Пусть освящает любовь
Щебет птиц и звонкий перезвон.
***
Моя неповторимая! Поздравляю тебя с праздником весны! Ты — мое вдохновение и радость каждого дня. Спасибо тебе за твою нежность, поддержку и понимание. Желаю тебе всегда оставаться такой же очаровательной, счастливой и любимой. Обещаю делать все, чтобы твои глаза сияли от счастья не только 8 марта, но и каждый день.
***
Поздравляю необыкновенную девушку в моей жизни с Международным женским днем! Твое присутствие приносит столько добра и радости, что для меня ты – настоящее чудо.
***
Поздравляю с 8 Марта женщину, которая освещает каждую комнату, в которую входит! Твое присутствие приносит столько тепла и позитива в нашу жизнь, что слов благодарности не хватит, чтобы выразить всю признательность! Будь счастливой и успешной во всем, что ты делаешь!
***
Любимая, чудесная, волшебная, самая замечательная и красивая девушка, с 8 Марта! Желаю блистать и восхищать, получать комплименты и украшать мир своей улыбкой! Обожаю тебя, хочу, чтоб ты была счастливой и цветущей! Хочу любить тебя, всегда быть рядом с тобой, держать за руку и смотреть в глаза! Любимая, просто будь со мной! Люблю!
***
Поздравляю самую прекрасную богиню, которая спустилась на эту землю, принесла людям красоту, радость и улыбки, а мне подарила самое прекрасное чувство на земле — любовь. Я желаю, чтобы ты всегда была счастливой и жила в окружении света, весны, добра и радости. Я желаю, чтобы ты ступала своими ножками по ковру из роскоши и благополучия навстречу самым заветным мечтам. С 8 Марта, любовь моя!
***
С праздником, любимая! Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Я хочу пожелать тебе быть всегда веселой, озорной и порхать, словно бабочка. Пусть солнышко всегда освещает тебе дорогу, а глаза будут полны радости и позитива. С 8 Марта!
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