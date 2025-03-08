Поздравления с 8 марта для мамы, бабушки и любимой — трогательные пожелания

Лучшие пожелания с 8 марта смотрите в нашей подборке.

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8 марта в мире отмечают Международный женский день, который является особым поводом выразить самые теплые чувства к любимым, родным и близким женщинам.

Мы подготовили трогательные и самые нежные пожелания для мам, бабушек и любимых.

Поздравления с 8 Марта для мамы

Мама!

С праздником весенним

Я сердечно поздравляю!

Долгих лет, любви, веселья

От души желаю тебе!

Пусть растают все ненастья

И развеются тревоги.

Я желаю только счастья –

Пусть не старят тебя годы.

Чтобы не покидали силы,

Чтоб дела шли лишь успешно,

Будь всегда такой красивой,

Улыбчивой и нежной!

***

Вам – прекрасной, несравненной,

Словно солнышко весеннее,

Этот букет поздравлений,

Что подобран с любовью.

Счастья! Радости! Здоровья!

Исполнения желаний!

Пусть не только в женский день

Как звезды, сияют глаза,

И улыбка расцветает,

Ведь у вас душа прекрасна,

Сердце – золотое!

***

Милая мамочка моя!

Поздравляю я тебя!

И тебе в женский праздник

Пожелаю много счастья:

Будь здорова и любима,

Будь всегда неотразима,

Будь, как нежный цвет весны –

Ты у нас такая одна!

Поздравления с 8 Марта для бабушки

Любимая бабушка, тебя я поздравляю,

Радости, счастья, здоровья желаю!

Пусть тебе солнышко светит лучами,

Пусть расцветают сады перед вами.

Желаю тебе я сто лет прожить,

Пусть любят тебя и внуки, и дети.

Пусть старость тебя не спешит догонять,

Пусть сердце твое не болит и не плачет.

Живи ты еще долго на свете этом –

На радость любимым и дорогим детям!

***

Солнце встало над снегами,

Тепло уже не за горами,

8 Марта к нам пришло,

Поздравление принесло!

Скажем бабушке мы слово:

Будь всегда-всегда здорова,

Улыбайся веселей –

Нет бабули красивей!

***

Дорогая бабушка, лучшая из женщин,

Нежная, мудрая, добрая, простая.

С 8 Марта хочу поздравить тебя,

Ты – глава семьи, мудра, святая.

Будь здорова, милая, улыбайся чаще,

С радостью, с надеждой встречай свои рассветы.

Ты всегда все знаешь о наших бедах,

Спасибо, родная, за твои советы!

***

Родную бабушку поздравляю,

С этим мартовским, ясным днем,

И счастья ей я пожелаю,

Чтоб жила без бед кругом!

Поздравления с 8 Марта для девушки (жены)

В этот праздничный день весенний,

Тебе, прекрасной, несравненной,

Шлю солнечные приветы

И самые лучшие пожелания.

Пусть розы тебе улыбаются,

Пусть тюльпаны шлют поклон,

Пусть освящает любовь

Щебет птиц и звонкий перезвон.

***

Моя неповторимая! Поздравляю тебя с праздником весны! Ты — мое вдохновение и радость каждого дня. Спасибо тебе за твою нежность, поддержку и понимание. Желаю тебе всегда оставаться такой же очаровательной, счастливой и любимой. Обещаю делать все, чтобы твои глаза сияли от счастья не только 8 марта, но и каждый день.

***

Поздравляю необыкновенную девушку в моей жизни с Международным женским днем! Твое присутствие приносит столько добра и радости, что для меня ты – настоящее чудо.

***

Поздравляю с 8 Марта женщину, которая освещает каждую комнату, в которую входит! Твое присутствие приносит столько тепла и позитива в нашу жизнь, что слов благодарности не хватит, чтобы выразить всю признательность! Будь счастливой и успешной во всем, что ты делаешь!

***

Любимая, чудесная, волшебная, самая замечательная и красивая девушка, с 8 Марта! Желаю блистать и восхищать, получать комплименты и украшать мир своей улыбкой! Обожаю тебя, хочу, чтоб ты была счастливой и цветущей! Хочу любить тебя, всегда быть рядом с тобой, держать за руку и смотреть в глаза! Любимая, просто будь со мной! Люблю!

***

Поздравляю самую прекрасную богиню, которая спустилась на эту землю, принесла людям красоту, радость и улыбки, а мне подарила самое прекрасное чувство на земле — любовь. Я желаю, чтобы ты всегда была счастливой и жила в окружении света, весны, добра и радости. Я желаю, чтобы ты ступала своими ножками по ковру из роскоши и благополучия навстречу самым заветным мечтам. С 8 Марта, любовь моя!

***

С праздником, любимая! Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Я хочу пожелать тебе быть всегда веселой, озорной и порхать, словно бабочка. Пусть солнышко всегда освещает тебе дорогу, а глаза будут полны радости и позитива. С 8 Марта!

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