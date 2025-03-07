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США полностью останавливают федеральное финансирование Южной Африки, — Трамп

19:18, 7 марта 2025
Трамп предложил убежище в США фермерам, желающим покинуть ЮАР.
США полностью останавливают федеральное финансирование Южной Африки, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил о полной остановке федерального финансирования Южной Африки в знак протеста против принятого закона об экспроприации сельскохозяйственных земель у фермеров.

«Южная Африка делает ужасно в отношении фермеров, давно живущих в стране. Они конфискуют их земли и фермы, и даже хуже того. Сейчас жить там невозможно, и мы прекращаем все федеральное финансирование», – указал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, любой фермер, который захочет покинуть Южную Африку совместно с семьей из соображений безопасности, получит возможность переехать в США.

В частности, для них упростят процедуру получения гражданства, и этот процесс начнется немедленно.

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США Дональд Трамп Африка

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