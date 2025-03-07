ТЕТ, 2+2, Киевстар ТВ и Viasat получили статус «критически важных» с правом на бронирование

Ряд медиа и предприятий в сфере культуры отнесли к «критически важным», что позволяет им забронировать военнообязанных работников.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило ряду украинских телеканалов, медиа и учреждений статус критически важных предприятий, что позволяет им забронировать военнообязанных работников на период мобилизации. Об этом говорится в приказах министерства за 28 февраля – 6 марта.

В частности, статус критически важных подтвержден Украинскому культурному фонду (УКФ), ЧАО «ТК «ТЕТ» (телеканал «ТЕТ»), ООО «Реал Истейт-ТВ» (телеканал «2+2»), ООО «ПЛЮС ТБ» («Киевстар ТБ»), ООО «Вижн ТБ» (Viasat), ООО «Вижн технологии», ООО «1+1 Интернет», ООО «Клевер ЮА» и ЧП «ТРК «ПиТиВи» («Полтавское телевидение»).

Также статус подтвержден: Ивано-Франковскому национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко, Национальному академическому драматическому театру имени Леси Украинки, Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В. Лысенко, Харьковскому национальному университету искусств имени И.П. Котляревского, Львовской национальной академии искусств, Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой, Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Одесскому государственному музыкальному лицею имени профессора П.С. Столярского, Львовскому государственному музыкальному лицею имени Соломии Крушельницкой, Харьковскому государственному музыкальному лицею, Киевскому государственному профессиональному хореографическому колледжу имени Татьяны Таякиной и Киевскому государственному художественному лицею имени Т.Г. Шевченко.

Национальному заслуженному академическому украинскому народному хору имени Г. Г. Веревки, Национальному заслуженному академическому симфоническому оркестру Украины, Ивано-Франковскому национальному академическому Гуцульскому ансамблю песни и танца «Гуцулия», Национальному центру театрального искусства имени Леся Курбаса и Национальному камерному ансамблю «Киевские солисты».

Кроме того, статус подтвержден: Государственному предприятию «Львовский государственный цирк», ГП «Криворожский государственный цирк» и ГП «Передвижной цирк Украины».

Ранее сообщалось, что Минкульт обновил список «критически важных» СМИ с правом на бронирование.

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