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Інтер, 1+1, Українська правда, — Мінкульт оновив список «критично важливих» медіа з правом на бронювання

15:27, 26 лютого 2025
Десятки відомих українських медіа віднесли до «критично важливих».
Інтер, 1+1, Українська правда, — Мінкульт оновив список «критично важливих» медіа з правом на бронювання
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці українських телеканалів і деяким іншим медіа статус критично важливих підприємств, що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Відповідні накази опубліковані на сайті міністерства. 

Зокрема, до списку потрапили:

  • ICTV, СТБ і "Новий канал" (ТОВ "МК ТРК" (ICTV), ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайт Медіа", ТОВ "Старлайт Продакшн", ТОВ "Телеканал СТБ");
  • "Еспресо" (ТОВ "Голдберрі");
  • "Ми – Україна" (ТОВ "Ми-Україна");
  • "Інтер" і НТН (ТОВ "ЛІЗКО", ПрАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "Телестудія "Сліжба Інформації");
  • "Прямий" (ТОВ "Телеканал "Прямий");
  • "ПлюсПлюс" (ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "Гравіс-Кіно");
  • 1+1 (ТОВ "ТРК "Студія 1+1", "1+1 Продакшн");
  • "Оце ТБ" (ТОВ "Хмарочос Медіа");
  • FREEДОМ / "Дім" (ДП "МПІУ");
  • "5 канал" (ПІІФ ТОВ "ТРК "НБМ");
  • "ДніпроTV" (КП "ДМСТ", Дніпро);
  • "11 канал" (ДП "Телерадіокомпанія "Стерх", Дніпро і Нікополь);
  • МТМ (КП "МТМ", Запоріжжя);
  • ТРК "ГОК" (ТОВ "ОПР", ТОВ "Телерадіокомпанія "ГОК", Горішні Плавні);
  • MIC (КП КМР "МІС", Кам'янське). 

Також статус критичного отримав приватний продакшн ТОВ "Кінокіт", який виробляє контент для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалі "Рада".

Ще накази Мінкульту стосуються сайту NV (ТОВ "ВД "МЕДІА-ДК") і Радіо НВ (ТОВ "ТРК "РАДІО-ЕРА"), сайтів Українська правда / Межа / Чемпіон / Європейська правда (ТОВ "УП МЕДІА ПЛЮС"), Подробиці (ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"), радіо Мелодія FМ (ТОВ "ТРК "РАДІО КОХАННЯ").

Нагадаємо, що ГО «Українська правда» отримувало гранти від USAID.

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мобілізація бронювання Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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