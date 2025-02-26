Інтер, 1+1, Українська правда, — Мінкульт оновив список «критично важливих» медіа з правом на бронювання

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці українських телеканалів і деяким іншим медіа статус критично важливих підприємств, що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Відповідні накази опубліковані на сайті міністерства.
Зокрема, до списку потрапили:
Також статус критичного отримав приватний продакшн ТОВ "Кінокіт", який виробляє контент для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалі "Рада".
Ще накази Мінкульту стосуються сайту NV (ТОВ "ВД "МЕДІА-ДК") і Радіо НВ (ТОВ "ТРК "РАДІО-ЕРА"), сайтів Українська правда / Межа / Чемпіон / Європейська правда (ТОВ "УП МЕДІА ПЛЮС"), Подробиці (ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"), радіо Мелодія FМ (ТОВ "ТРК "РАДІО КОХАННЯ").
Нагадаємо, що ГО «Українська правда» отримувало гранти від USAID.
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