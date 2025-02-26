Интер, 1+1, Новый канал, ICTV — Минкульт обновил список «критически важных» медиа с правом на бронирование

Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило ряд украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий, что позволяет им забронировать военнообязанных работников на период мобилизации. Соответствующие приказы опубликованы на сайте министерства.
В частности, в список попали:
Также статус критического получил частный продакшн ООО "Кинокит", производящий контент для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости" на телеканале "Рада".
Еще приказы Минкульт касаются сайта NV (ООО "ИД "МЕДИА-ДК") и Радио НВ (ООО "ТРК "РАДИО-ЭРА"), сайтов УП / Граница / Чемпион / Европейская правда (ООО "УП МЕДИА ПЛЮС"), Подробности (ООО "ИНЦИОН" ООО "ТРК "РАДИО ЛЮБВИ").
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