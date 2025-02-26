Интер, 1+1, Новый канал, ICTV — Минкульт обновил список «критически важных» медиа с правом на бронирование

Десятки известных украинских медиа отнесли к «критически важным».

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило ряд украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий, что позволяет им забронировать военнообязанных работников на период мобилизации. Соответствующие приказы опубликованы на сайте министерства.

В частности, в список попали:

ICTV, СТБ і "Новий канал" (ТОВ "МК ТРК" (ICTV), ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайт Медіа", ТОВ "Старлайт Продакшн", ТОВ "Телеканал СТБ");

"Еспресо" (ТОВ "Голдберрі");

"Ми – Україна" (ТОВ "Ми-Україна");

"Інтер" і НТН (ТОВ "ЛІЗКО", ПрАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "Телестудія "Сліжба Інформації");

"Прямий" (ТОВ "Телеканал "Прямий");

"ПлюсПлюс" (ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "Гравіс-Кіно");

1+1 (ТОВ "ТРК "Студія 1+1", "1+1 Продакшн");

"Оце ТБ" (ТОВ "Хмарочос Медіа");

FREEДОМ / "Дім" (ДП "МПІУ");

"5 канал" (ПІІФ ТОВ "ТРК "НБМ");

"ДніпроTV" (КП "ДМСТ", Дніпро);

"11 канал" (ДП "Телерадіокомпанія "Стерх", Дніпро і Нікополь);

МТМ (КП "МТМ", Запоріжжя);

ТРК "ГОК" (ТОВ "ОПР", ТОВ "Телерадіокомпанія "ГОК", Горішні Плавні);

MIC (КП КМР "МІС", Кам'янське).

Также статус критического получил частный продакшн ООО "Кинокит", производящий контент для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости" на телеканале "Рада".

Еще приказы Минкульт касаются сайта NV (ООО "ИД "МЕДИА-ДК") и Радио НВ (ООО "ТРК "РАДИО-ЭРА"), сайтов УП / Граница / Чемпион / Европейская правда (ООО "УП МЕДИА ПЛЮС"), Подробности (ООО "ИНЦИОН" ООО "ТРК "РАДИО ЛЮБВИ").

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