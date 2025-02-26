Соглашение с США относительно правил и условий инвестиционного фонда не требует ратификации Верховной Рады — Владимир Зеленский

Текущая версия соглашения, по словам Президента, не требует ратификации парламента, но эта ратификация понадобится для следующего соглашения о Фонде, где будут описаны детали партнерства.

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Соглашение между Украиной и США об Инвестиционном фонде восстановления будет разрабатываться отдельно, и именно его должна будет ратифицировать Верховная Рада. Это следует из комментария Президента Владимира Зеленского, который он дал 26 февраля.

Текущее же соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления, то есть процедурное соглашение, не требует ратификации парламента. Его утвердит Кабмин, а подпишут министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

«Следующий договор будет сложнее и серьезнее. Потому что следующий договор будет о фонде, о деньгах, и там он уже будет подлежать обязательной ратификации в парламенте Украины», – отметил Президент Зеленский.

Текущая редакция, как указано в тексте, опубликованном «ЭП», представляет собой соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между США и Украиной. Все детали будут в следующем отдельном соглашении о Инвестиционном фонде. Однако уже в этом соглашении о правилах указывается, что оно «обязательно к исполнению» и будет выполняться каждым участником «в соответствии с их внутренними процедурами». Какие именно процедуры – не конкретизировано.

Партнерство в Инвестиционном фонде будет обеспечиваться через совместную собственность, учитывающую фактические вклады Украины и США. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями правительств Украины и США.

Предусмотрено, что ни Украина, ни США не будут продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать любую часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другой стороны соглашения.

Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, поступающие в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и будет получать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности), по следующим правилам.

Правительство Украины внесет в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины, определенных как:

месторождения полезных ископаемых,

углеводороды,

нефть,

природный газ,

другие добываемые материалы,

другая инфраструктура, связанная с природно-ресурсными активами (например, терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура).

Отдельно подчеркивается, что речь идет о будущей монетизации. Таким образом, эти будущие источники поступлений не включают текущие источники доходов, которые уже входят в состав общего бюджета Украины.

По собственному усмотрению Фонд может засчитывать или возвращать правительству Украины фактические расходы, понесенные на вновь созданные проекты, от которых Фонд получает доход.

Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться «по крайней мере раз в год» в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины. Каким именно образом – будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет содержать положения о будущих дивидендах.

Также предусмотрено, что правительство США будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию Украины. Дальнейшие взносы могут включать денежные средства, финансовые инструменты и другие материальные и нематериальные активы, критически важные для восстановления Украины.

Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, переработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее (но не ограничиваясь этим):

месторождения полезных ископаемых,

углеводороды,

нефть,

природный газ,

другие добываемые материалы,

инфраструктуру,

порты,

государственные предприятия, которые могут быть дополнительно описаны в Соглашении о Фонде.

Правительства США и Украины намерены сделать инвестиционный процесс таким, чтобы он создавал возможности для перераспределения дополнительных средств и увеличения реинвестирования, обеспечивая достаточный приток капитала для восстановления Украины.

В то же время участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия для защиты и максимизации ценности своих экономических интересов в Фонде.

Соглашение о Фонде будет включать соответствующие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или обязательства, которые оно может взять на себя в будущем, не приводили к продаже, передаче, залогу или другим обременениям взносов правительства Украины в Фонд, или активов, от которых происходят такие взносы, а также к распоряжению средствами со стороны Фонда.

При разработке соглашения о Фонде участники будут стремиться избежать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в ЕС, а также с обязательствами перед международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

В дальнейшем участники будут стремиться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций.

Автор: Наталя Мамченко

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