Угода зі США стосовно правил та умов інвестиційного фонду не потребує ратифікації Верховної Ради — Володимир Зеленський

Нинішня версія угоди, за словами Президента, не потребує ратифікації парламенту, але цієї ратифікації потребуватиме наступна угода про Фонд, де будуть описані деталі партнерства.

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Угоду між Україною та США про Інвестиційний фонд відбудови будуть розробляти окремо, і вже її повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Це випливає з коментаря Президента Володимира Зеленського, який він надав 26 лютого.

Нинішня ж угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. Її схвалить Кабмін та підпишуть міністр економіки Юлія Свириденко з українського боку та міністр фінансів США Скотт Бессент з американського.

«Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент Зеленський.

Нинішня редакція, як зазначено у тексті, опублікованому «ЄП», це угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між США та Україною. Всі деталі будуть у наступній окремій угоді про Інвестиційний фонд. Втім, вже в цій угоді про правила визначається, що вона «є обов'язковою для виконання» і буде виконуватися кожним учасником «відповідно до їхніх внутрішніх процедур». Яких саме – не конкретизовано.

Партнерство у Інвестиційному фонді буде забезпечуватися через спільну власність, яка враховуватиме фактичні внески України та США. Управління Фондом здійснюватиметься спільно представниками урядів України та США.

Передбачено, що ані Україна, ані США не будуть продавати, передавати або іншим чином прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у Фонді без попередньої письмової згоди іншої сторони угоди.

Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи, що вносяться до Фонду, за вирахуванням витрат, понесених Фондом, та зароблятиме дохід від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України), за наступними правилами.

Уряд України внесе до Фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України), визначених як:

родовища корисних копалин,

вуглеводнів,

нафти,

природного газу

інших видобувних матеріалів

інша інфраструктура, відповідні до природно-ресурсних активів (таких, як термінали скрапленого природного газу та портова інфраструктура).

Окремо підкреслено, що йдеться про монетизацію на майбутнє. Так, ці майбутні джерела надходжень не включають теперішні джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України.

На свій власний розсуд Фонд може зараховувати або повертати уряду України фактичні витрати, понесені за новоствореними проектами, від яких Фонд отримує доходи.

Внески, зроблені у Фонд, будуть реінвестуватися «принаймні раз на рік» в Україні з метою сприяння безпеці, захисту та процвітанню України. Яким саме чином – буде додатково визначено в Угоді про Фонд. Угода про Фонд також матиме положення щодо майбутніх дивідендів.

Також передбачено, що Уряд США буде підтримувати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку України. Подальші внески можуть складатися з коштів, фінансових інструментів та інших матеріальних і нематеріальних активів, критично важливих для відбудови України.

Інвестиційний процес Фонду буде розроблений так, щоб інвестувати в проекти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку, обробки і монетизації всіх державних і приватних активів, включаючи наступне, і не тільки це:

родовища корисних копалин,

вуглеводнів,

нафти,

природного газу

інших видобувних матеріалів,

інфраструктуру,

порти

державні підприємства, як може бути додатково описано в Угоді про Фонд.

Уряди США та України мають намір, щоб інвестиційний процес призводив до створення можливостей для розподілу додаткових коштів та більшого реінвестування для забезпечення достатнього надходження капіталу для відбудови України.

Разом з тим, учасники залишають за собою право робити необхідні дії для захисту та максимізації цінності своїх економічних інтересів у Фонді.

Угода про Фонд включатиме належні заяви та гарантії, у тому числі необхідні для забезпечення того, щоб будь-які зобов'язання, які Уряд України може мати перед третіми сторонами, або такі зобов'язання, які він може взяти на себе в майбутньому, не спричиняли продаж, переміщення, передачу, заставу чи інші обтяження внесків уряду України у Фонд, або активів, від яких походять такі внески, або розпорядження коштами з боку Фонду.

При розробці угоди про Фонд учасники прагнутимуть уникати конфліктів із зобов'язаннями України в рамках її вступу до ЄС або її зобов'язаннями за домовленостями з міжнародними фінансовими організаціями та іншими офіційними кредиторами.

Надалі учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій.

Автор: Наталя Мамченко

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