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Начальник армії Томас Суеслі та глава розвідки Швейцарії Крістіан Дассі залишать посади

18:17, 26 лютого 2025
Керівники армії та розвідки Швейцарії підуть у відставку.
Начальник армії Томас Суеслі та глава розвідки Швейцарії Крістіан Дассі залишать посади
Фото: Bloomberg
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Начальник швейцарських збройних сил Томас Суеслі та керівник розвідки Крістіан Дассі залишать свої посади, що стане масштабним оновленням оборонного керівництва країни. Про це повідомляє Bloomberg.

58-річний Суеслі піде у відставку наприкінці 2025 року, а 59-річний Дассі — у березні 2026-го. Зміни відбуваються на тлі рішення міністерки оборони Віоли Амхерд залишити свою посаду 31 березня через проблеми у військових закупівлях і фінансуванні.

Минулого місяця аудит виявив серйозні недоліки у семи ключових оборонних проектах, зокрема з розвідувальними дронами, замовленими ще у 2015 році, які досі не придатні до використання. Окрім того, армія Швейцарії стикається з фінансовою невизначеністю, намагаючись посилити обороноздатність на тлі війни Росії проти України.

Швейцарія, яка не є членом НАТО, витратила на оборону лише 0,74% ВВП у 2023 році, але планує збільшити цей показник до 1% до 2032 року.

Новий міністр оборони буде обраний парламентом 12 березня.

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Швейцарія

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