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Начальник армии Томас Суесли и глава разведки Швейцарии Кристиан Дасси покинут должности

18:17, 26 февраля 2025
Руководители армии и разведки Швейцарии уйдут в отставку.
Начальник армии Томас Суесли и глава разведки Швейцарии Кристиан Дасси покинут должности
Фото: Bloomberg
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Начальник швейцарских вооруженных сил Томас Суесли и руководитель разведки Кристиан Дасси покинут свои должности, что станет масштабным обновлением оборонного руководства страны. Об этом сообщает Bloomberg.

58-летний Суэсли уйдет в отставку в конце 2025 года, а 59-летний Дасси - в марте 2026-го. Изменения происходят на фоне решения министра обороны Виолы Амхерд покинуть свой пост 31 марта из-за проблем в военных закупках и финансировании.

В прошлом месяце аудит выявил серьезные недостатки в семи ключевых оборонных проектах, в частности с разведывательными дронами, заказанными еще в 2015 году, которые до сих пор не пригодны к использованию. Кроме того, армия Швейцарии сталкивается с финансовой неопределенностью, пытаясь усилить обороноспособность на фоне войны России против Украины.

Швейцария, которая не является членом НАТО, потратила на оборону лишь 0,74% ВВП в 2023 году, но планирует увеличить этот показатель до 1% к 2032 году.

Новый министр обороны будет избран парламентом 12 марта.

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Швейцария

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