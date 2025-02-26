Встреча Каи Каллас и Марк Рубио в Вашингтоне отменена — что известно

Запланированная на 26-27 февраля встреча Каллас с Рубио в США отменена из-за проблем с расписанием.

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Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас прибыла в Соединённые Штаты Америки с официальным визитом, в рамках которого планировала встретиться с государственным секретарем Марко Рубио для обсуждения ключевых аспектов сотрудничества между ЕС и США.

Однако, как сообщает Euronews со ссылкой на своего корреспондента Хорхе Либорейро, эта встреча в Вашингтоне была отменена.

В настоящее время Кая Каллас уже находится в столице США и планирует провести переговоры с членами Конгресса, в частности с представителями Палаты представителей и Сената. Кроме того, она примет участие в двух официальных мероприятиях.

Запланированная на 26-27 февраля встреча Каллас с Рубио отменена из-за проблем с расписанием.

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