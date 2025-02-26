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Российский удар унес жизни журналистки Татьяны Кулик и ее мужа-хирурга Павла Иванчева

17:02, 26 февраля 2025
Вражеский дрон попал в дом под Киевом, где проживали супруги.
Российский удар унес жизни журналистки Татьяны Кулик и ее мужа-хирурга Павла Иванчева
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В результате российского удара по Крюковщине, что под Киевом, погибли журналистка Укринформа Татьяна Кулик и ее муж, хирург Павел Иванчев. Вражеский дрон попал в дом супругов, вызвав взрыв и пожар.

Татьяна Кулик была автором и ведущей проекта «Нация непобедимых», а также исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа Укринформа. Она работала на Общественном вещании, Центральном канале, во Всемирной службе радиовещания Украины и была членом Национального союза журналистов Украины.

Павел Иванчев был выдающимся украинским хирургом, руководил клинической базой и лечебной работой отделения хирургии №3 Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Он является автором около 200 научных работ, 21 патента и ряда медицинских учебников.

По словам очевидцев, удар пришелся непосредственно на спальню, а взрыв дрона внутри дома вызвал масштабный пожар. Соседи пытались спасти супругов, но огонь быстро распространился.

Генеральный директор Укринформа Сергей Череватый заявил, что смерть Татьяны Кулик является большой потерей для коллектива:

«Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по подготовке интервью Кирилла Буданова. Она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Кирилл Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание».

Коллектив Укринформа и медицинское сообщество выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

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