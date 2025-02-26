В Украине растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

За неделю в Украине более 249 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Фото: ukrinform

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За прошедшую неделю, с 17 по 23 февраля, гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине заболели 249 344 человека. Это на 20% больше, чем неделей ранее, сообщает Министерство здравоохранения.

Эпидемический порог превышен в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Еще в 14 регионах, в частности в Винницкой, Львовской, Киевской, Одесской и Полтавской областях, зафиксирован средний уровень заболеваемости. Низкие показатели наблюдаются в Днепропетровской и Николаевской областях, тогда как в Киеве и остальных регионах продолжается предэпидемический период.

С осложнениями госпитализированы почти 7 тысяч человек. По данным Минздрава, уровень госпитализаций не является критическим, однако эпидемиологи прогнозируют дальнейший рост заболеваемости в течение ближайших двух недель.

Специалисты отмечают, что основным фактором подъема инфекций является активная циркуляция вирусов гриппа в 22 регионах страны. С начала года зафиксировано 25 летальных случаев из-за осложнений.

Медики призывают украинцев вакцинироваться, ведь прививки остаются одним из самых эффективных способов профилактики гриппа и COVID-19. Вакцинация возможна в течение всего эпидсезона.

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