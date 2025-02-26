В Україні зростає захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19

За тиждень в Україні понад 249 тисяч випадків ГРВІ, грипу та COVID-19

Фото: ukrinform

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За минулий тиждень, з 17 по 23 лютого, на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні захворіли 249 344 особи. Це на 20% більше, ніж тижнем раніше, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Епідемічний поріг перевищено у Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Ще в 14 регіонах, зокрема у Вінницькій, Львівській, Київській, Одеській та Полтавській областях, зафіксовано середній рівень захворюваності. Низькі показники спостерігаються у Дніпропетровській та Миколаївській областях, тоді як у Києві та решті регіонів триває передепідемічний період.

З ускладненнями госпіталізовано майже 7 тисяч людей. За даними МОЗ, рівень госпіталізацій не є критичним, однак епідеміологи прогнозують подальше зростання захворюваності упродовж найближчих двох тижнів.

Фахівці зазначають, що основним фактором підйому інфекцій є активна циркуляція вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку року зафіксовано 25 летальних випадків через ускладнення.

Медики закликають українців вакцинуватися, адже щеплення залишається одним із найефективніших способів профілактики грипу та COVID-19. Вакцинація можлива протягом усього епідсезону.

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