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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів

16:27, 26 лютого 2025
До 10 березня судді можуть самостійно ініціювати припинення свого відрядження та обрати для себе новий суд зі 110 запропонованих судів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів, які у 2022-2023 роках були безстроково відряджені в суди того ж рівня та спеціалізації наказами колишнього голови Верховного Суду.

Відповідне рішення Комісія ухвалила на своєму засіданні 26 лютого 2025 року.

Згідно з рішенням ВККС, судді, які наразі перебувають у безстрокових відрядженнях, зможуть до 10 березня написати заяви про добровільне припинення відповідних відряджень з одночасним зазначенням нових судів, в яких вони бажають продовжити здійснення правосуддя.  

У разі, якщо відповідні заяви відрядженими суддями надіслані до ВККС не будуть, то Комісія, згідно до нової редакції «Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)», зможе самостійно завершувати відрядження суддів з одночасним їх новим відрядженням в інший суд.

Відповідний список зі 100 місцевих загальних судів, 5 місцевих адміністративних судів та 5 місцевих господарських судів ВККС також затвердила на своєму засіданні. Список судів буде оприлюднено дещо пізніше.

За даними Комісії, у вказаний список увійшли суди з найбільшим навантаженням на суддів, а також суди, в яких здійснення правосуддя або не здійснюється взагалі, або може припинитися у будь-який момент.

«За» відповідне рішення Комісії проголосували 10 членів ВККС, а ще 3 проголосували «проти».

Нагадаємо, що у 2022-2023 роках, за відсутності повноважного складу ВККС та ВРП, відрядження суддів, без зазначення граничного строку, здійснював своїми наказами колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.   

Всього безстроково були відряджені 350 суддів, у переважній більшості з судів, які опинилися в окупації або у зоні активних бойових дій. Разом з тим, безстрокові відрядження отримали також і судді з судів, територіальна підсудність яких змінена не була.

Процедура відрядження суддів у 2022-2023 роках викликала чимало нарікань у суддів, РСУ та ВРП, оскільки далеко не всі безстрокові відрядження виглядали обґрунтованими.

Так, якщо частина суддів фактично їхала за справами своїх судів в ті суди, на які була змінена територіальна підсудність їх «рідних» судів, то інші судді навпаки отримували призначення зовсім в інших областях. Наприклад, судді з самих звичайних районних судів Луганської області могли раптом опинитися в судах столичного регіону або в судах, розташованих у західних областях країни.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів

До 10 березня судді можуть самостійно ініціювати припинення свого відрядження та обрати для себе новий суд зі 110 запропонованих судів.

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