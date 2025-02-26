До 10 березня судді можуть самостійно ініціювати припинення свого відрядження та обрати для себе новий суд зі 110 запропонованих судів.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів, які у 2022-2023 роках були безстроково відряджені в суди того ж рівня та спеціалізації наказами колишнього голови Верховного Суду.

Відповідне рішення Комісія ухвалила на своєму засіданні 26 лютого 2025 року.

Згідно з рішенням ВККС, судді, які наразі перебувають у безстрокових відрядженнях, зможуть до 10 березня написати заяви про добровільне припинення відповідних відряджень з одночасним зазначенням нових судів, в яких вони бажають продовжити здійснення правосуддя.

У разі, якщо відповідні заяви відрядженими суддями надіслані до ВККС не будуть, то Комісія, згідно до нової редакції «Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)», зможе самостійно завершувати відрядження суддів з одночасним їх новим відрядженням в інший суд.

Відповідний список зі 100 місцевих загальних судів, 5 місцевих адміністративних судів та 5 місцевих господарських судів ВККС також затвердила на своєму засіданні. Список судів буде оприлюднено дещо пізніше.

За даними Комісії, у вказаний список увійшли суди з найбільшим навантаженням на суддів, а також суди, в яких здійснення правосуддя або не здійснюється взагалі, або може припинитися у будь-який момент.

«За» відповідне рішення Комісії проголосували 10 членів ВККС, а ще 3 проголосували «проти».

Нагадаємо, що у 2022-2023 роках, за відсутності повноважного складу ВККС та ВРП, відрядження суддів, без зазначення граничного строку, здійснював своїми наказами колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Всього безстроково були відряджені 350 суддів, у переважній більшості з судів, які опинилися в окупації або у зоні активних бойових дій. Разом з тим, безстрокові відрядження отримали також і судді з судів, територіальна підсудність яких змінена не була.

Процедура відрядження суддів у 2022-2023 роках викликала чимало нарікань у суддів, РСУ та ВРП, оскільки далеко не всі безстрокові відрядження виглядали обґрунтованими.

Так, якщо частина суддів фактично їхала за справами своїх судів в ті суди, на які була змінена територіальна підсудність їх «рідних» судів, то інші судді навпаки отримували призначення зовсім в інших областях. Наприклад, судді з самих звичайних районних судів Луганської області могли раптом опинитися в судах столичного регіону або в судах, розташованих у західних областях країни.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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