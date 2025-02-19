Безстрокові відрядження суддів до інших судів будуть припинятися без їх згоди та з одночасним новим відрядженням до іншого суду – ВРП затвердила зміни

Процедура припинення відрядження загрожує не всім суддям, а переважно тим, які працюють в судах з невеликим навантаженням.

Джерело фото: ВРП

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Вища рада правосуддя 18 лютого 2025 року затвердила зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).

Затверджені зміни до Порядку відрядження дозволять ВККС та ВРП розібратися у питанні суддів, які у 2022 році в умовах повномасштабного вторгнення були безстроково відряджені тодішнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим в інші суди того ж рівня та спеціалізації.

Відповідно до позиції ВККС та ВРП, у «групі ризику» на закінчення безстрокового відрядження перш за все перебувають судді, які працюють в судах з незначним навантаженням.

При цьому ВККС вже сформувала і згодом оприлюднить список з 65 судів з найбільшим навантаженням, які розташовані у різних областях країни, та в які зможуть «перевідрядитися» судді після того, як постане питання про припинення їх дострокового відрядження.

Нова редакція Порядку відрядження

Згідно до нової редакції Порядку відрядження, відтепер, стосовно суддів, відряджених в інші суди без зазначення граничного строку відрядження, ВККС буде встановлювати підстави дострокового закінчення попереднього відрядження судді та одночасно відряджати його в новий суд, перш за все з урахуванням поточного навантаження судді.

Підставами для дострокового закінчення попереднього відрядження судді та одночасно його нового відрядження будуть:

– зміна обставин у суді, до якого відряджений суддя, зокрема, якщо рівень судового навантаження не є надмірним;

– зміна територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у суді, до якого чи з якого суддя попередньо відряджений на підставі пункту 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» без зазначення граничного строку відрядження;

– виявлення надмірного рівня судового навантаження у суді, якому передано територіальну підсудність судових справ суду, з якого суддя відряджений.

Під час відповідної процедури, Комісія буде пропонувати судді надати згоду на його відрядження до іншого суду із числа судів, в яких виявлено надмірний рівень судового навантаження або взагалі неможливо здійснювати правосуддя.

Але у разі, якщо суддя не надав згоди на відрядження, його може бути без згоди рекомендовано для відрядження до суду, якому визначено територіальну підсудність судових справ, що перебували у провадженні суду, у якому працював суддя, а в разі відсутності вакансій у цьому суді – до іншого суду того самого рівня i спеціалізації.

Історія проблеми

Питання відрядження сотень суддів в інші суди гостро постало після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

У зв’язку з тим, що десятки судів опинилися в зоні бойових дій, а частково і в окупації, то територіальна підсудність розгляду справ вказаних судів була змінена.

Оскільки станом на лютий 2022 року повноважні склади ВККС та Вищої ради правосуддя були відсутні, то повноваження здійснювати своїми наказами відрядження суддів в інші суди того ж рівня та спеціалізації отримав голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Відповідна процедура стартувала у квітні 2022 року.

Хоча ще у квітні 2022 року було оголошено, що процедура відрядження застосовується до суддів з судів, які опинилися в зоні активних бойових дій або в окупації (тобто судів, розташованих на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей), однак вже скоро виявилося, що відрядження здійснюються дещо дивно.

Так, якщо частина суддів фактично їхала за справами своїх судів в ті суди, на які була змінена територіальна підсудність їх «рідних» судів, то інші судді навпаки отримували не зовсім логічні призначення. Наприклад, судді з самих звичайних районних судів Луганської області могли раптом опинитися в судах столичного регіону або в судах, розташованих в західних областях країни.

Рівень навантаження при цьому по суті не враховувався, відтак суддя раптом міг опинитися в суді, де реальне навантаження було в рази нижче, ніж в його «рідному» суді.

Окремою категорією безстроково відряджених суддів стали судді з судів, територіальна підсудність справ яких взагалі не була змінена або була змінена тимчасово. Наприклад, це група суддів з судів, розташованих у місті Миколаїв.

В цілому, фіксувалися непоодинокі випадки, коли заяви одних суддів на відрядження в той чи інший суд задовольнялися достатньо швидко, тоді як в інших випадках заяви фактично залишалися без розгляду.

Позиція ВККС

Проект змін до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації під час засідання ВРП 18 лютого презентували секретарі палат ВККС Сергій Чумак та Руслан Мельник.

Як повідомили представники Комісії, наразі є 350 суддів безстроково відряджених колишнім головою Верховного Суду в інші суди.

Відряджені судді діляться на декілька категорій:

судді, які були відряджені до інших судів строго у відповідності до зміни територіальної підсудності справ їх «рідних» судів

судді, які були відряджені до інших судів без прив’язки до територіальної підсудності справ

судді, які були відряджені до інших судів, хоча територіальна підсудність справ судів, в яких вони здійснювали правосуддя, не змінювалася взагалі

судді, які не повернулися з відрядження до інших судів, хоча територіальна підсудність справ їх «рідних» судів з часом була відновлена

«Інститут відрядження передбачає строковість. Лише на період відсутності повноважного складу ВККС та Вищої ради правосуддя, з початком запровадження воєнного стану у 2022 році, у голови Верховного Суду були повноваження видавати накази про безстрокові відрядження суддів.

Хоча ВККС та ВРП вже давно відновили свою діяльність, 350 суддів досі продовжують перебувати у відрядженні безстроково, тобто без зазначення кінцевого строку відрядження.

Певна кількість таких суддів вважають, що вони переведені в ті чи інші суди безстроково та остаточно і це вже місце їх роботи назавжди.

При цьому є й інші судді, які звертаються до ВККС і надають згоду на відрядження в інші суди – в суди, де є суттєве навантаження. Але ВККС їм відмовляє на тій підставі, що вони вже й так відряджені безстроково. «Нас що, зробили кріпаками?», - чуємо ми від таких суддів.

Також є 26 суддів відряджених колишнім головою ВС з судів, територіальна підсудність яких взагалі змінена не була.

Разом з тим, необхідно зазначити, що наразі мова не йде про автоматичне припинення відрядження всіх вказаних суддів. ВККС пропонує розпочати роботу щодо з’ясування підстав знаходження суддів у безстроковому відрядженні у випадках, коли судді працюють в судах, в яких немає надмірного навантаження, а також у випадках, коли суддів відрядили в зовсім інші суди, а не в ті суди, на які була змінена територіальна підсудність.

Тобто, наприклад, якщо у судді навантаження достатньо велике, а таких суддів чимало, то вони зможуть продовжити здійснення правосуддя в тих судах, де вони працюють зараз», - розповів Раді правосуддя секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

Таким чином, у «групі ризику» на закінчення безстрокового відрядження перш за все перебувають судді, які працюють в судах з незначним навантаженням.

«Є випадки коли у суддів, які перебувають у відрядженнях, фактично немає справ. Тоді як в судах, куди були передані справи судів, в яких вони раніше здійснювали правосуддя, навантаження у 8 разів більше, а є навіть і у 20 разів більше», - додав Сергій Чумак.

На думку ВККС доцільно запровадити практику закінчення відрядження судді з одночасним відрядженням до нового суду.

Як зазначив секретар Другої палати ВККС Руслан Мельник, Комісія вже сформувала і згодом оприлюднить список з 65 судів з найбільшим навантаженням на суддів, які розташовані в різних областях країни – саме в ці суди й зможуть відрядитися судді, стосовно яких постане питання про припинення їх дострокового відрядження.

Позиція Ради суддів України

Позицію РСУ представляв голова Ради суддів Богдан Моніч.

Нагадаємо, що РСУ у грудні минулого року вже висловлювала свої зауваження стосовно намірів ВККС достроково припиняти безстрокові відрядження суддів та ще й без їх згоди.

В головному органі суддівського самоврядування зазначали про те, що подібна практика непередбачена Законом «Про судоустрій і статус суддів» та може викликати певний хаос, адже сотні суддів будуть змушені припинити розгляд судових справ, відправити справи на повторний розподіл та знову змінювати місця роботи та проживання.

Зокрема, РСУ вказувала на ситуацію з суддею Старобільського райсуду Луганської області Олександром Пелихом, який у квітні 2022 року опинився у складі Воловецького райсуду Закарпатської області.

Хоча навантаження у судді є не надто великим у порівнянні з багатьма іншими судами, однак на розгляді судді перебувала резонансна кримінальна справа стосовно обвинувачення трьох місцевих мешканців у зґвалтуванні неповнолітньої.

ВККС ще 11 грудня вирішила припинити дострокове відрядження Олександра Пелиха, хоча адвокати потерпілої просили Комісію відкласти питання про дострокове відрядження судді. Однак на думку Комісії, було б непогано, якби суддя все ж переїхав у Дніпропетровську область, адже територіальна підсудність справ Старобільського райсуду ще у 2022 році була змінена на Синельниківський міськрайонний суд.

7 лютого 2025 року Олександр Пелих оголосив обвинувальний вирок у вказаній справі і тепер долю подальшого місця роботи судді має вирішити Рада правосуддя.

На засіданні ВРП Богдан Моніч погодився з тим, що безстрокові відрядження суддів є значною проблемою, до того ж подібні відрядженні часто відбувалися непрозоро.

«Але зміни до Порядку запроваджують норму, яка непередбачена законом. Не можна підзаконним актом вирішувати цю проблему. Можуть бути зловживання з боку ВККС. В суддівських колективах будуть дискусії з цього приводу», - розповів голова РСУ.

Позиція Вищої ради правосуддя

У Раді правосуддя повідомили, що чимала кількість процедур безстрокового відрядження суддів, що відбувалися за часів Всеволода Князєва, були «нелогічними та непослідовними».

В якійсь момент колишній голова ВРП Григорій Усик навіть почав кричати на Богдана Моніча, оскільки голова РСУ, на його думку, не хотів розуміти, що «ситуацію з безстроковим відрядженням потрібно виправляти».

Крім того, більшістю голосів Рада правосуддя відхилила правку члена ВРП Інни Плахтій, яка запропонувала виключити з тексту змін до Порядку відрядження норму щодо можливості дострокового припинення відрядження без згоди судді.

У підсумку зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) Рада правосуддя затвердила 10 голосами «за» (підтримали зміни члени ВРП Роман Маселко, Інна Плахтій, Тетяна Бондаренко, Олег Кандзюба, Дмитро Лук’янов, Григорій Усик, Алла Котелевець, Оксана Кваша, Олексій Мельник та Микола Мороз).

Відповідно «проти» проголосували ще 5 членів Ради правосуддя (Станіслав Кравченко, Сергій Бурлаков, Віталій Саліхов, Олена Ковбій та Олександр Сасевич).

З повним текстом змін до Порядку відрядження судді можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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