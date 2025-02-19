Українці втратять статус тимчасового захисту в Чехії після закінчення війни або перемир’я, — голова МВС країни

Рішення має бути ухвалене на рівні всього Європейського Союзу.

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Після завершення війни або перемир’я в Україні Чехія не надаватиме українським біженцям статусу тимчасового захисту. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передає novinky.cz

Українські біженці можуть перебувати в Чехії завдяки тимчасовому захисту, який продовжується на рік.

«Якщо буде припинення вогню або будь-яким чином закінчиться війна, тимчасовий захист для всіх біженців у нашій країні закінчиться вже наступного дня, але вони все одно зможуть залишатися в Чехії певний період часу, наприклад рік або півтора», — вказав він.

Однак протягом цього часу їм доведеться перейти на звичайний режим проживання, тобто той, яким користуються інші іноземці. «До них діяли б ті ж правила, що й до всіх», – пояснив очільник МВС.

Таким чином, вони могли подати заяву на тимчасове проживання або політичний притулок, який міг застосовуватися, наприклад, до людей з окупованої РФ території.

Видання вказує, що таким чином Чехія готується до сценаріїв у разі припинення вогню в Україні.

«Ми разом із Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу, готуємо для цього документи. Ми хочемо, щоб це було завершено в найближчі місяці», - сказав Ракушан.

Рішення має бути ухвалене на рівні всього Євросоюзу, оскільки воно також гарантує біженцям тимчасовий захист. «Наше прагнення полягає в тому, щоб приблизний варіант пропозиції обов’язково існував під час польського головування», – зазначив міністр. Польща головує в Раді до кінця червня.

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