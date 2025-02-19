Дональд Трамп не називав Володимира Зеленського «некомпетентним президентом», мова йшла про Джо Байдена

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко спростував цю поширену інформацію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський президент Дональд Трамп провів пресконференцію за підсумками переговорів США та Росії. На ній він начебто заявив про «некомпетентність» Володимира Зеленського. Однак у РНБО спростували ці висловлювання.

У мережі з’явилася неправдива інформація про те, що президент США Дональд Трамп нібито назвав Президента України Володимира Зеленського «некомпетентним». Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Низка телеграм каналів та ЗМІ поширили брехню. Президент США Трамп НЕ називав Президента України Володимира Зеленського «некомпетентним», і це не єдина перекручена інформація з прес-конференції», — вказав Коваленко.

У висловлюванні Трампа йшлося про Джо Байдена. Його не так зрозуміли через перекладача.

Зокрема, Трамп назвав Байдена «абсолютно некомпетентним президентом, який дозволив війні продовжуватися».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.