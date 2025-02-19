Держдеп США передбачив на підтримку процедур Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1,75 млн доларів — дані Кабміну

Відповідно до плану закупівлі, на послуги міжнародних та національних експертів та тренерів можна витратити 677,93 тисяч доларів, а на подорожі експертів в межах країни та за кордон, зокрема готельні послуги, квитки на літак, витрати на оформлення візи, посвідок на проживання та медичне страхування – 209,34 тисяч доларів.

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США в особі уряду та Державного департаменту передбачило програму вартістю 2,9 млн доларів США на підтримку незалежності, підзвітності та ефективності судової системи України.

Відповідно до даних Кабміну, ця програма №5810 є зовсім свіжою – розпочалася з серпня 2024 року і має тривати до серпня 2026 року.

Виконавцем по ній виступає Міжнародна організація права розвитку (ІDLО), а отримувачем та бенефіціаром – Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Використати на закупівлю товарів, робіт та послуг із загальної суми можна 1,755 млн. доларів.

Відповідно до плану закупівлі, на послуги міжнародних та національних експертів та тренерів можна витратити 677,93 тисяч доларів США.

На подорожі експертів в межах країни та за кордон, зокрема готельні послуги, квитки на літак, витрати на оформлення візи, посвідок на проживання та медичне страхування – 209,34 тисяч доларів.

На різні витрати стосовно впровадження проекту, зокрема на оренду офісів, послуги охорони, подорожі та проживання для міжнародного персоналу – ще 387,1 тисяч доларів США. Найменше витрат передбачено на придбання та оренду ІТ-обладнання і придбання програмного забезпечення – 141,1 тисяч доларів та на послуги перекладу – 62,89 тисяч доларів.

Разом з тим, з огляду на призупинення виплат за програмами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), одна з яких, як писала «Судово-юридична газета», сягала 48 млн доларів США, доля програми №5810 поки достеменно невідомо.

Однак існують й інші програми, які курують не США, а європейські партнери.

Так, відповідно до даних Кабміну, до червня 2026 року має тривати проект 5409-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» вартістю 13,336 млн євро.

Отримувачами за цим проектом є Міністерство юстиції, Офіс Генерального прокурора, Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Верховний Суд, Державне підприємство «Національні інформаційні системи» тощо.

Бенефіціарами, згідно даних уряду, виступають Вища рада правосуддя, Міністерство юстиції України, Офіс Генерального прокурора.

Виконавець – Expertise France S.A.S. (Франція).

За планом закупівлі з цієї суми 13,336 млн євро можна використати:

3 442 120 євро – на товари та послуги, пов’язані із проведенням заходів проєкту та залученням експертизи (включаючи організацію конференцій, семінарів, тренінгів та інших подій, послуги перекладу, організація авіа, ж/д та інших видів транспортних перевезень, друкована продукція, готельні послуги)

1 688 130 євро – на товари та послуги, необхідні для адміністрування проєкту (включаючи оренду офісу, аудит та моніторинг проєкту, інформаційні заходи, послуги мобільного зв’язку та інши телекомунікаційні та ІТ послуги, кадрові та бухгалтерські послуги тощо)

3 500 000 євро – на закупівлю програмного забезпечення та обладнання в межах заходів, передбачених Робочим планом проєкту

1 500 000 євро – на гранти і субгранти.

Метою проекту є зокрема «зміцнення незалежності, ефективності, якості, доброчесності і прозорості судової системи, а також забезпечення доступу до правосуддя; посилення виконання судових рішень у господарських та кримінальних справах; поліпшення координації втручання в сектор юстиції та управління політикою».

Також до квітня 2027 року має тривати програма «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні – Фаза ІІІ». Номер проекту 5444.

Ця програма загалом вартує 17,5 млн євро, а реципієнтами виступають Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Вищий антикорупційний суд, Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, Спеціалізована антикорупційна прокуратура тощо.

За програму відповідає Міністерство закордонних справ Данії.

Слід зауважити, що, за даними Кабміну, існує ще декілька програм, де отримувачами виступають органи судової влади та антикорупційні органи.

Автор: Наталя Мамченко

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