22:56, 25 листопада 2025
Усі випадки, коли агропідприємство може втратити статус платника єдиного податку четвертої групи та бути переведене на загальну систему оподаткування.
Коли агропідприємство переводять на загальну систему — повний перелік причин анулювання 4-ї групи ЄП
Реєстрація платника єдиного податку четвертої групи є безстроковою, однак закон передбачає низку випадків, коли її можуть анулювати.

Контролюючий орган виключає підприємство з реєстру на підставах, визначених ст. 299 Податкового кодексу України.

Основні підстави для анулювання

Статус платника єдиного податку 4-ї групи може бути втрачено у таких випадках:

• Добровільна відмова від спрощеної системи

Підприємство подає заяву про перехід на інші податки — анулювання відбувається в останній день кварталу, коли подано заяву.

 Припинення юридичної особи

Крім випадків перетворення. Реєстрацію скасовують у день, коли податкова отримує повідомлення державного реєстратора.

 Недостатня частка сільськогосподарського виробництва

Якщо у звітному році частка агровиробництва становить менше 75%, підприємство втрачає право на 4-ту групу.

 Неподання обов’язкової звітності

Йдеться про документи, передбачені п.п. 295.9.1 ПКУ та п.п. 298.8.1 ПКУ. Невиконання цього обов’язку також є підставою для анулювання.

 Наявність санкцій

Якщо щодо підприємства, його засновників або бенефіціарів ухвалено рішення про застосування економічних чи інших обмежувальних заходів згідно із Законом «Про санкції». Виключення відбувається в останній день кварталу, коли ухвалено таке рішення.

Що відбувається у разі порушень

Якщо під час виїзної документальної перевірки податкова встановлює, що підприємство не відповідало вимогам п.п. 4 п. 291.4 та п. 291.5¹ ст. 291 ПКУ у поточному або попередніх роках, на нього:

  • донараховують податки та збори, від яких воно було звільнене як платник 4-ї групи;
  • накладають штрафи згідно з розділом II ПКУ;
  • зобов’язують перейти на загальну систему оподаткування з місяця, що настає після встановлення порушення.

Висновок

Податкова нагадує: агропідприємствам важливо стежити за відповідністю вимогам 4-ї групи та своєчасно подавати звітність, адже втрата статусу тягне донарахування податків і перехід на загальну систему.

підприємець ФОП

